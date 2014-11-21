Erdoğan'dan Afrika ülkelerine 'paralel örgüt' uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen cemaatinin etkin olduğu Afrika ülkelerine seslenerek, "Eğitim ve insani yardım adı altında tehdit oluşturan örğütlere karşı mücadeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Erdoğan, Ekvator Ginesi ziyaretinde Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Afrika Kıtasının yaşadığı dönüşümden çok büyük mutluluk duyuyoruz.

Biz kendimizi Afrika ile aynı geminin yolcuları hissettik. Afrika'nın yaşadığı acılara insani olarak yaklaştık. Başarılarıyla da onur duyduk.

Tıpkı Osmanlı da olduğu gibi Afrika halklarını kader ortağımız olarak gördük.

Başbakanlık görevimde Afrika ile ilişkilere önem verdik. Kıta ile ilişkileri yoğunlaştırma gayreti içinde olduk. 2009 yılında Türkiye'nin Kıta da 12, Afrika'nın ise Ankara'da 10 Konsolosluğu bulunuyor.

Ortaklığımızın sağlam temeller içinde ilerlemesi zamanı. Afrika ülkeleriyle bir çok alanda gelişmeler sağlayarak açılım sürecini tamamladık.

Her yıl Türkiye ile Afrika arasında kültür turizm açısından 200 bini aşan rakamlara ulaştı. Bu sayı her yıl artıyor ve artmaya da devam edecek. Afrika'da yatırımlarımızın toplamı 6 milyar dolara ulaştı.

5 milyon dolarlık ek kaynak hazır

Son dönemdeki EBOLA salgını ile zor dönemler yaşandı. Türkiye salgın ile Afrikalı kardeşlerimize 5 Milyon dolar kaynak ayırdı. Sağlık alanı Afrika ile ilişkilerimiz açısından son derece önemli.

Afrika artık küresel alanda ağırlığı giderek artan siyasi ve ekonomik olarak gelişen bir kıta. Gelişmelere ağırlığını koymaya devam edecek. Giderek daha etkin rol oynayacağı açıktır. İnsan hakları ile sorunların aşılması için önemli gelişmeler kaydetti.

Afrika birliği ile yeni projelerde işbirliğine hazırız.

Bazı Afrika ülkeleri ile Türkiye arasına sivil toplum örgütü ya da eğitim gönüllüsü maskesiyle çeşitli tehlikeli yapılanmaların nüfuz etmeye çalıştıklarını görüyoruz, bunu da dikkatle izliyoruz.

'Eğitim ve insani yardım görüntüsü altındaki örgütler...'

Faaliyet gösterdikleri hemen her ülkede gizli yapılanma içine giren ve ajanlık faaliyetleri artık daha da somutlaşan bu örgütlere karşı devlet ve hükümet başkanı dostlarımızın daha hassas olacaklarını umuyoruz.

Eğitim ve insani yardım görüntüsü altında Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri her ülkede ciddi tehdit teşkil eden bu örgüt veya örgütlere karşı her türlü bilgi paylaşımına ve ortak mücadeleye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Bu zirve yeni bir dönüm noktası olacak. Üçüncü zirve için hazırız ve sabırsızlanıyoruz. Zirve'nin başarılı geçeceğini temenni ediyorum Şahsım Ülkem ve Milletim adına sizleri selamlıyorum.