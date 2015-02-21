Erdoğan: Terörist değilsen suratını aç, niye kapatıyorsun?

İç güvenlik paketinin çıkması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şimdi Meclis'e bir bakın: Kaç gündür iç güvenlik paketi için Meclis'te bunun geçmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kim bunlar? Üç muhalefet partisi yanlarında bir de Pensilvanya var. 6-7 Ekim olaylarında güya siyasetçi olanlar sokak çağrısı yaptılar. Sonrasında yakıp yıktılar, insanları öldürdüler. Yüzleri kapalı. Terörist değilsen, suratını aç, özgürlük diyorsan işte özgürlük meydanı" dedi.

Erdoğan, "Bu yasa çıkarsa, molotof, demir bilye, taş atamayacaklar. Bakıyorsun bunlar etek giyiyor, bunlar hanımlara da hakaret ediyor. Bunlar huzura kastediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ermenek tüneli bu yıl tamamlanıyor. 25 bin seyirci kapasiteli stadyum devam ediyor. Bunlar yeter mi? Yetmez. Malatya'nın potansiyeli çok büyük. Cumhurbaşkanı olarak bu yatırımların takipçisi olacağım.

Sizlerle bu buluşmayı yapıyoruz ya birileri rahatsız oluyor. Gidip YSK'ya başvuruyorlar. Cumhurbaşkanı seçimlere kadar meydanlarda olmasın. Bunların Cumhurbaşkanlığı'ndan haberi yok. Başkanlık sistemine de bu yüzden karşılar. Bizim genlerimizde başkanlık sistemi var. Bizim genlerimizde liderlik sistemi var.

Malatya'dan vasat insan çıkmaz. Özellikleri, enerjileri vardır. Battalgazi'nin torunlarına da bu yakışır. Hamido'nun evlatlarına bu yaraşır. O Hamido ki, ülkenin en karanlık günlerinde yapılan işlere karşı geldi ve bunu ailesiyle beraber canıyla ödedi.

Özal'ın hemşehrilerine de bu yakışır. Özal ne diyordu, "Başkanlık sistemi." Özal'a diktatör diyenler tek adam heveslisi iftirasını atanlar şimdi de bana aynı şeyi söylüyorlar.

Özal'ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek için uyguladıkları tüm kirli oyunları 2007'de bizim adayımız Abdullah Gül beyi seçtirmemek için de yaptılar. Sonra ne yaptık? Bundan sonra Cumhurbaşkanını milletimiz seçecek dedik.

İhtiyacımız derecesinde ilerlemiyoruz. Patinaj yapıyoruz patinaj. Bunun önünü açmak için yeni anayasa diyoruz. Başkanlık sistemi diyoruz.

16 Türk devletini temsil eden askerlerimiz var. Birileri bunu alaya alıyor. Ben dünyanın dört bir yanına gittim. Kendi kültürlerini ifade eden figürleri gördüm. Bunları da ilgiyle takip ettik.

Biz kendi mirasımızı ortaya çıkardığımız zaman bunlar neden rahatsız oluyorlar? Çünkü bunlar köksüz. Bunlar medeniyetsiz. Hatta bir kısmı bundan utanıyor. Çünkü kendi milletiyle bağı yok. Biz milletimizle yaşıyoruz. Biz kendi medeniyetimizle gurur duyuyoruz.

Kafa bu olunca biz başkanlık sistemi deyince onlar diktatörlük, padişahlık diyorlar. Biz egemenlik milletindir deyince bunlar rahatsız oluyor.

Bu meydan ne derse o olacak? Ey parlamentonun içinde olanlar neden korkuyorsunuz? Millete soralım? Millet istiyorsa tamamdır. Hayır diyorsa da tamamdır.

Başkanlık sistemi vesayetin küllerinin havaya savrulduğu bir sistem olacaktır.

En ileri demokrasi nerede? ABD. Orada ne var? Başkanlık sistemi.

Gücünü doğrudan alan bir başkan ve gücünü milletten alan bir parlamentonın karşısında hiçbir güç duramaz.

Şimdi Meclis'e bir bakın: Kaç gündür iç güvenlik paketi için Meclis'te bunun geçmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kim bunlar? Üç muhalefet partisi yanlarında bir de Pensilvanya var.

6-7 Ekim olaylarında güya siyasetçi olanlar sokak çağrısı yaptılar. Sonrasında yakıp yıktılar, insanları öldürdüler. Yüzleri kapalı. Terörist değilsen, suratını aç, özgürlük diyorsan işte özgürlük meydanı.

Bu yasa çıkarsa, molotof, demir bilye, taş atamayacaklar. Bakıyorsun bunlar etek giyiyor, bunlar hanımlara da hakaret ediyor. Bunlar huzura kastediyor.

Başkanlık sisteminde güvenlik var. Huzur var. Yıllarca millet ağlaması pahasına bunlar güldü. Şimdi bunlar ağlıyorsa doğru yoldayız.

Biz ülkemiz için adım atıyoruz.