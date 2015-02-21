Erdoğan: Kızım da oğlum da milletvekili adayı olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan hakkında çıkan suikast haberlerini inandırıcı bulmayanların “milletvekili adaylığı için mağduriyet yaratma” iddiasıyla ilgili olarak, “Böyle bir şey benim kızımla alakalı söz konusu değil. Oğlumla ilgili böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuyla ilgili bunların hepsi uydurmadır” dedi.

Malatya’ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, STK’larla yaptığı kahvaltının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’a sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarıyla ilgili haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu belgeye yönelik olanlar, daha çok şu anda Emniyet’te olanlar var. Güvenlik kuruluşlarımızda… Öyle sanıyorum ki istihbarat örgütlerimiz de, Emniyet İstihbarat ya da MİT olabilir. Konuyla ilgili yargı taleplerini yapacaktır. Bu talepler neticesinde bu kurumlarda belge bilgi ne varsa gelecektir. Ben de bu işin gerek şahsım gerek ailem olarak hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım.

Bu işin içinde siyasetin ayaklarının olması olayı, onlarla böyle bir diyalog olması yeni değil. Bunlar Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde fiilen yaşandı, ondan önce mahalli seçimlerde yine yaşandı. O zaman söylediğimizde birçok kalemler hatta medya unsurları bunu kale almadılar. Kendilerine dokunmaya başlayınca rahatsız oldular. Bundan sonraki gelişmeler zannediyorum çok farklı olacak.

Bakıyorsunuz bir kısmı medya mensubu, bir kısmı siyasetçi, bir kısmı zamanında güvenlik güçleri arasında bulunanlar. Bunlar samimi olsa kaçıp gitmezlerdi, mücadelelerini burada sürdürürlerdi. Şimdi yurtdışından ulusal güvenliği tehdit ederlerse bizim ulusal mücadele etmemiz gerekir.

Bugün bizim başımıza gelenler, yarın başkalarının başına gelir. Sayın Baykal’ın başına gelenler budur. Ben kim olduğunu bilmiyorum ama yurtdışından olduğu yönündeki kanaatim çok kuvvetli. Sayın Baykal gönderildi, yerine bir başkası geldi. Benzer şeyler yine yapıldı, yine yapılacaktır. Herkesle işbirliğine giderler çünkü bunlar çıkar odaklıdır, ülkenin ali menfaatlerini asla düşünmeyecektir.

Ulusal medya bu konuda işbirliği içinde yer almıyorlar. Bu iş onlara vurduğu zaman onlar da hop oturup hop kalkacaktır. Bu onlara da dayanacaktır. Seslerinin çıkmayışı şantajdandır, montajdandır.

İddiayı inandırıcı olmayanlar, Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili olması için mağduriyet oluşturuluyor diyor.

Böyle bir şey benim kızımla alakalı söz konusu değil. Oğlumla ilgili böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuyla ilgili bunların hepsi uydurmadır.

Endişeli misiniz?

Endişemiz olsa biz de birileri gibi kaçardık.

Çözüm süreci hakkındaki görüşleriniz?

Bütün mesele halkımızın, vatandaşlarımızın, başta Kürt vatandaşlarımız olmak üzere hepimiz birden çözüm sürecinde bütünleşmeliyiz ve çözüm sürecine karşı çıkanlara da prim vermemeliyiz. Dik durursak, sağlam durursak bu ülke özlediği huzuru ve refahı çok daha erken yakalar.

Silah bırakmayı elinde olanlar düşünecek, bekliyoruz.