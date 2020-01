Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil'e gömdük (4)

ERDOĞAN: BU ZAT ARTIK SİYASETİN DEĞİL, PSİKİYATRİNİN KONUSUDUR

Kars\'tan helikopterle geldiği Iğdır\'da kongre salonu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019\'da yapılacak yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı hükümet seçimi için destek istedi. AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi\'ndeki konuşmasında Iğdır\'a ait \'Doğru söz bayramlıktır, yalan söz viranlıktır\' atasözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Yeni adı ana hıyanet partisi ve başındaki zata baktığınızda bu sözün kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Yalanı su gibi tüketen, sabah akşam iftirayı siyaset zanneden, FETÖ\'nün kara propaganda merkezine dönüşmüş ana hıyanet partisiyle karşı karşıyayız. Kifayetsizliğini, tükenmişliğini gizlemek için her gün yeni bir yalan ortaya atıyor. Ya parti kurultayları ya da seçimler öncesi birilerinin eline verdiği kağıtları alıp iddialarda bulunuyor. Biz de her seferinde bunun doğru olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz. Biz de mahkemeler de bunun yalanlarından bıktık, usandık. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı\'da oluşan birlik beraberlik ruhuyla açtığım tazminat davalarını geri çektim. Dedim belki birlik beraberlik olur, belki akıllanır böyle umut ettim. Yine buranın güzel bir ata sözü var; \'Kurt köyünü değiştirir, lakin huyunu değiştirmez.\' Bu da bizim tüm iyi niyetimize, alicenaplığımıza rağmen kötü huyundan vazgeçmedi. 15 Temmuz\'dan önce \'Darbe olunca ilk ben tankın üzerine çıkarım\' diyordu. 15 Temmuz\'da darbecilerle anlaşarak sıvışıp Bakırköy Belediye Başkanı\'nın evi ya da ofisine gittiler. Darbeyi film seyreder gibi televizyondan izliyor, sonradan zerre kadar yüzü kızarmadan kontrollü darbe gibi FETÖ\'cülerin ağzıyla konuşarak, eli kanlı katilleri aklamaya çalıştı.\"

\'ADI CHP\'NİN YALANCI ÇOBANINA ÇIKTI\'

Kılıçdaroğlu\'nun attığı iftiralar, söylediği yalanlarla tüm inandırıcılığını kaybettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Bu zatın adı siyasette CHP\'nin yalancı çobanına çıkmıştır. Son günlerde yurt dışına para gönderdi yalanını attı, avukatlarım davaları açtılar ve her iki davada 3 milyon lira. İnşallah buradan gelecek tazminatı da özellikle şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize uygun konforlu korunma evlerini yapmada kullanacağız. Tıpta bu tür tiplere, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum, ne deniyor diye? Bir psikiyatr arkadaşım bunlara \'mitomani\' denildiğini söyledi. Yani yalan söyleme hastası. Bizce bu zat artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Ne diyelim Allah bir an evvel şifa versin. CHP\'ye gönül verenlere sabır versin. CHP\'ye gönül vermiş kardeşlerimin aynı hissiyatı yaşadıklarını biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisinin bu yönetimin elinde bir gün bölücülerin, bir gün FETÖ\'cülerin, bir gün karanlık odakların oyuncağı olmasını onların da kabul edemediğini biliyorum.\"

\'KAN VE TERÖRLE TERBİYE ETMEK İSTİYORLAR\'

Terör belasını susturmak, akan gözyaşını dindirmek için samimiyetle gayret gösterdiklerini de belirten Erdoğan, bir haftada 100 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Konuşmasına Kuran-ı Kerim\'den şehitlerle ilgili bir ayet okuyarak devam eden Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde şehit ya da gazi olanların hesabını sonuna kadar soracaklarını da vurguladı. Erdoğan, şöyle dedi:

\"FETO terör örgütünün o gece yaptıklarını görmeyecek miyiz? Onların hesabını sormayacak mıyız? Şehitlerin, gazilerin hesabını sormayacak mıyız? Sonuna kadar soracağız, bunun geri dönüşü olamaz. Acı, kan, tehdit üzerinden kurulan oyunların hepsi çözülüyor. Bölücü terör örgütü operasyonlar neticesinde tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Gerek yurt içinde gerek sınır dışında operasyonları kararlılıkla devam ettireceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye\'yi kan ve terörle terbiye edeceklerini zannedenler asla başarılı olamayacak. Bizim üzerimize saldıkları katil sürüleriyle esir alabileceklerini düşünenler hüsrana uğradılar ve uğratıyoruz. Milletimiz ne bağımsızlığından ne kardeşliğinden ne de hedeflerinden vazgeçmeyecektir.\"

Kongre salonundaki konuşmasında ABD\'nin Suriye\'deki terör örgütlerine silah yardımına da değinen Erdoğan, \"Suriye’deki terör örgütlerini mühimmata, silaha boğanlar, silahlar sahiplerine döndüğünde ne kadar büyük yanlış yaptıklarını anlayacaktır. Canilere verdikleri silahların Kürtleri, Türkmenleri, Arapları, Azerileri katletmesinden herhangi bir sıkıntı duymuyorlar. İslam dünyasının en güzel şehirlerinin enkaza dönmesinden belki memnun oluyorlar. Ama tarih evdeki hesabın çarşıya uymadığı örnekleriyle dolu. Son pişmanlık fayda etmez\" diye konuştu.

\'SAKIN HA MEZHEP AYRICALIĞINA DÜŞMEYİN\'

AK Parti göreve gelmeden önce Iğdır\'ın Ankara\'ya çok uzak olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle bitirdi:

\"Iğdır sadece mesafe olarak değil zihin olarak ve kalp olarak da çok uzaktı. Ankara siyaseti Iğdır\'a gözünü de gönlünü de kapatmıştı. 2002\'de iktidara geldiğimizde bu anlayışa bir son verdik. Oy versin vermesin şehirler arasında ayrım yapmadan hizmet götürmenin, eser üretmenin mücadelesini verdik. Kürt, Türk, Azeri, Çerkez, Boşnak tüm etnik gruplarıyla Türk milletini görüyoruz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan\'dan ötürü severiz. Özellikle Iğdır\'ın güzel insanlarına sesleniyorum, altını çizerek sesleniyorum; sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Gençler, Cumhurbaşkanınız olarak, bir büyüğünüz olarak sakın mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde Sünnilik, Caferilik, Alevilik yok. Bizde illa İslam var. İslam\'dan başka bir şey yok. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin, gelmeyelim. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seveceğiz.\"

