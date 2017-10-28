Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (5)

\'EY KILIÇDAROĞLU, ÇALIŞ DA 2019 MARTINA HAZIRLANAN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimi gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, şunları söyledi:

\'\'Ey Kılıçdaroğlu, çalış da 2019 martına hazırlan, ardından kasım seçimleri var. Bu kadro Allah’ın izniyle Mart 2019’da da, Kasım 2019’da da destan yazacaktır. Bugüne kadar şifa olacak tek bir sözleri, yapıcı eleştirileri yok. Varsa, yoksa kendi iç çekişmeleri, kendi meseleleri. Onun dışında dünya yansa bunların umurunda değil. Haklarını da yememek lazım. Zaman zaman kendi fildişi kulelerinden kafaları çıkartıp iki kelam ettikleri de olmuyor değil. Anamuhalefetin başındaki zat, geçtiğimiz günlerde bu şekilde kafasını kaldırdı, lütfedip iki hususta beyan etti. İlk önce erken seçim için hodri meydan dedi. Çok kabadayıdır biliyorsunuz. Ardından bu çağrıyı demokrasinin namusunu korumak için yapıyoruz dedi. Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu. Önce sen bu namus kavramını öğren de meydana öyle çık. Ağızları açıldığı zaman bizim ahlak değerlerimize tamamen ters, özelliklerle ortaya çıkıyorlar. Eğer demokrasinin namusu diyorsan, tapu kadastro memurlarına hakaret olmasın ama onlara nikah kıyma yetkisi veriyoruz desek bunlar evet der. Ama müftülere nikah kıyma yetkisi deyince Anayasa Mahkemesi\'ne götürüyorlarmış. Zaten Türkiye’de Anayasa Mahkemesi\'nin en sadık biliyorsunuz değil mi? Gidiyormuş yolun açık olsun git bakalım.\'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun girdiği seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'\'Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine bir bakıyoruz; karşımıza çıkan manzara ne biliyor musunuz? 2009 yılında İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı için aday olmuş. Adresi soruyorlar, Kağıthane diyemiyor, Kağıttepe diyor. Tabi adresi bilmeyen, seçimi alabilir mi? Tabi kaybediyor. 2010 yılında anayasa değişikliğinde halk oylamasında ‘hayır’ kampanyası yapmış, kendisi oy bile kullanamamış orda da kaybetmiş. 2011 yılında milletvekili seçimine girdi, yine kaybetti. 2013’de emniyet, yargı darbe girişimine her türle desteği verdi, yine kaybetti. 2014’te önce mahalli idareler, sonra da cumhurbaşkanlığı seçimine girdi, yine kaybetti. 2015 yılında iki ayrı genel seçime girdi, yine ikisini de kaybetti\'\' dedi.

\'SENDEN OLSA OLSA DARBECİLERE ŞAKŞAKÇI OLUR\'

Kılıçdaroğlu\'na eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'\'2016 yılında 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından açılan yollardan bir yerlere saklandı, neticeyi bekledi orada da kaybetti. Ne diyor ‘Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, beklerdim\' diyor. On binlerce insan havalimanına gelmiş, sormazlar mı bu adamlar burada niye toplandı? Adamı gidiyor, tanklardaki subaylarla konuşuyor, tanklar çekiliyor, beyefendiye yol açılıyor. Bakırköy Belediyesi\'ne gidip orada kahve yudumlarken, bir taraftan da televizyondan darbe sürecini izliyor. Bu şahıs demokratlıktan bahsediyor. Senden demokrat olmaz. Senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur. Başka bir şey olmaz\'\' diye konuştu.