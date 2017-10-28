Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (3)

10 YAŞINDAKİ EREN\'İN, CUMHURBAŞKANI\'NI GÖRMEK İÇİN GÖZYAŞLARI

Miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Koyunoğlu İlkokulu öğrencisi 10 aşındaki Eren Akçay, yakın korumaların izin vermemesi üzerine bariyerleri geçemedi. Bariyerlerin arkasından Erdoğan’a ‘Reis’ diye haykırararak sesini duyarmak istedi. Kürsüden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mevlana Müzesi\'ne doğru yürümesi üzerine de \"Gidiyor işte\" diyerek ağlamaya başladı. Annesinin götürmek istemesi üzerine Eren, \'\'Görüşmeden gitmeyeceğim. Bana ne görüşmeden gitmeyeceğim\" diyerek ağlamasını sürdürdü. Annesinin ısrarları üzerine ise \'\'Bana ne, ben onunla görüşmeden gitmeyeceğim.\'\'dedi.

Basın mensuplarının sorularını gözyaşları içinde cevaplandırn Eren Akçay, \'\'Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Görüştüreceklerini söylediler, ama görüştürmediler. Ondan sonra gitti\'\' dedi. Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne söylecektin? sorusuna, \"Görüşmek istiyorum. Onu söyleyemem\" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, miting alanından uzaklaşarak Mevlana Müzesi’ne girmesi üzerine Eren, ailesiyle birlikte miting alanından uzaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraberindeki bakan ve heyet, Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bu ziyarette basına kapalı gerçekleşti.



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