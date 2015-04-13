Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'deki 18 takımın kaptanıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanından dönerken Trabzon'da silahlı saldırıya uğraması nedeniyle yaşanan olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Yıldız Sarayı'ndaki Mabeyn Köşkü'nde 18 Süper Lig takımının kaptanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, takım kaptanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, Kulüpler Birliği Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı Mesut Altan ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı. Saat 18.00'de başlayacağı açıklanan toplantı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başka bir programa katılmasından dolayı 1 saat gecikmeli başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Akın’ın haberine göre, zirveye Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor kaptanı Güray Vural, Balıkesirspor kaptanı Gökhan Ünal, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, Bursaspor kaptanı Ozan İpek, Çaykur Rizespor kaptanı Kıvanç Karakaş, Eskişehirspor kaptanı Sezgin Coşkun, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Gaziantepspor kaptanı Elyasa Süme, Gençlerbirliği kaptanı Ramazan Köse, İstanbul Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, Kardemir Karabükspor kaptanı Erdem Özgenç, Kasımpaşa kaptanı Adem Büyük, Mersin İdmanyurdu kaptanı Servet Çetin, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kaptanı İlhan Parlak, Sivasspor kaptanı Adem Koçak, Torku Konyaspor kaptanı Hasan Kabze ile Trabzonspor kaptanı Jose Bosingva katıldı.

Mesut Hoşcan: Futbolcular güzel öneriler yaptı

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantı sonrası açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yaşanan olaya bir devlet büyüğü olarak gösterdiği duyarlılığı gördük. Kendisi bütün takım kaptanlarını kabul etti. Kaptanlar dinlendi, birlik ve beraberlik için gayet olumlu görüşler dile getirildi. Biz artık bu tür olayları yaşamak istemediğimizi ilettik. Futbolun barış, dostluk ve kardeşlik için olduğunun farkına varmalıyız. Futbolun tüm paydaşlarının daha duyarlı olması lazım. Futbolun güzelliklerini en güzel şekilde yaşamak istiyoruz. Futbolcular güzel öneriler yaptı. Futbolun artık skora endeksli olmaması gerektiğini dile getirdik. Hepimiz açısından verimli bir toplantı oldu" dedi.