Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınından şikâyetçi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'te şehit olan kuzeninin cenaze töreninde "Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu? Allah'tan hiç mi korkmuyor? Bu genci buraya yatırdı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor" diye bağıran Ömer Bulur'dan şikâyetçi oldu.

Radikal'de yer alan habere göre; Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasındaki yola PKK'lıların döşedi patlayıcıyı askeri araç geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Askeri araçta bulunan 8 asker şehit oldu. Şehitlerden 22 yaşındaki Jandarma er Recep Beycur için 20 Ağustos günü Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Beycur'un akrabası olan ve hayvancılıkla uğraşan Ömer Bulur, protokolün önünde "Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu? Allah'tan hiç mi korkmuyor? Bu genci buraya yatırdı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor" diye bağırdı.

Ömer Bulur hakkında soruşturma başlatıldı, ayrıca sosyal paylaşım sitesi 'facebook'taki hesabı da incelemeye alındı. Bulur'un, kuzeninin cenazesi sonrası verdiği röportajdaki sözleri iddianamede delil oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Bulur'un facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda YPG ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürüldü. Yine facebook paylaşımlarından birinde söyledikleriyle ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği öne sürülen iddianamede, Ömür Bulur'un verdiği röportajda "Şimdi artık kimse çocuğunu da askere göndermeyecek, niye göndersin?" sözleri ile halkı askerlikten soğuttuğu iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ömer Bulur hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'halkı askerlikten soğutma' suçundan 9 aydan 3 yıla kadar, iki kez terör örgütünün propagandasını yapmaktan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.



Cumhurbaşkanı da şikâyetçi oldu



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ömer Bulur hakkında 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde de 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemi ile ayrı bir dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' dosyası, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ile birleştirildi. Dün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ömer Bulur hasta olduğu için rapor sunarak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel mahkemeye gönderdiği dilekçesinde davaya katılma talebinde bulundu. Diğer 3 suçtan savunması alınan Bulur'un Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifadesinin alınması için Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahil olma talebini kabul eden mahkeme duruşmayı nisan ayına erteledi.



Bulur'un avukatı: Acıyla sarf edilmiş sözler



Bulur'un avukatlarından Kıyasettin Kaya, müvekkilinin akrabasını kaybetmenin acısıyla o sözleri sarf ettiğini belirtti. Avukat Kaya, "Müvekkilimin hakaret kastı yok. Öz yeğenini kaybetmenin tesiri ile söylenen sözler. Cinayet dosyalarında bile bu tür serzenişlerde bulunulur. Şimdiye kadar böyle dava açıldığı görülmemiş. 'Kardeşi kardeşe kırdırıyor' demek hakaret değildir" diye konuştu.