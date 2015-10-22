Cenazede Erdoğan'a tepki gösteren şehit yakınına 16 yıl hapis istemi!

Siirt'te şehit olan kuzeninin Erzurum'daki cenaze töreninde tepki göstererek, "Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin" diyen Ömer Bulur hakkında 16 yıl hapis cezası istendi.

Siirt'te şehit olan Erzurumlu jandarma er Recep Beycur'un kuzeni 36 yaşındaki Ömer Bulur hakkında dava açıldı. Recep Beycur, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “askerlikten soğutmak” suçlarından yargılanacak.

Geçtiğimiz 19 Ağustos günü Siirt'te bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan askerlerden, Erzurum'un Karaçoban İlçesine bağlı Kırımkaya köyünde yaşayan Seyran ve Selahattin Beycur çiftinin 7 çocuğundan biri olan 22 yaşındaki er Recep Beycur için 20 Ağustos günü Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Cenaze töreninde tepki

Beycur'un amcasının oğlu hayvancılıkla uğraşan Ömer Bulur, protokolün hazır bulunduğu törende, "Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu? Allah'tan hiç mi korkmuyor? Bu genci buraya yatırdı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor" diye tepki gösterdi.

Sosyal medya 'suç' unsuru!

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, konuşmadan sonra Ömer Bulur hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitesi 'Facebook'taki hesabı da incelendi. Bulur'un paylaşımları ve kuzeninin cenazesi sonrası verdiği röportajdaki sözleri iddianamede delil oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ömer Bulur'un, 15 Mart 2015 günü facebook hesabından PKK üyesinin fotoğrafını paylaştığı ve “Duyuru 15 Mart DAİŞ çeteleri ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren...” diye yorum yazdığı belirtildi. Bulur’un aynı hesaptan 25 Mart 2015 günü de bir başka PKK’lının fotoğrafıyla birlikte, “1982 Karaçoban Molla Davut köyü doğumlu Eli Xinus (Raşit Bulut) yoldaşımız Ko...” diye yorum yaptığı vurgulanan iddianamede, Bulur’un bu paylaşımlarla terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürüldü.

Savcılık, Ömer Bulur'un 9 Mayıs 2015 günü yaptığı paylaşımda “Bugün Suruç'da can veren insanların kanından kim sorumlu ise yüce mevlam onlara kendi evlatlarının acısını göstersin ve bunu da Kürt halkı bilsin ki ne AKP ne de devlet bizlere dosttur. Sadece Kürtler ölünce bizlerin canı yanıyor, onlar ise seviniyorlar. Kahrolsun insanlara ve insanlığa kıyanlara Şehit Namırın” sözleri ile haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu işlediğini belirtti. İddianamede, Ömür Bulur'un verdiği röportajda "Şimdi artık kimse çocuğunu da askere göndermeyecek, niye göndersin?" sözleriyle de halkı askerlikten soğuttuğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ömer Bulur hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'halkı askerlikten soğutma' suçundan 9 aydan 3 yıla kadar, iki kez terör örgütünün propagandasını yapmaktan 2 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Önümüzdeki günlerde tutuksuz olarak hakim karşısına çıkacak olan Bulur, savcılıkta verdiği ifadesinde, terörist fotoğraflarını ölen şahısların ailelerine taziyede bulunmak amacı ile paylaştığını söyledi. Diğer paylaşımlarının ise devlet büyüklerine tepki göstermek amacıyla olduğunu ileri süren Ömer Bulur, devlet büyüklerinin de çocuklarını askere göndermelerini istediği için o açıklamayı yaptığını ifadesinde belirtti.