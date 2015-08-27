'Cumhurbaşkanı gurur duysun' diyen şehit yakını terörle mücadele polisine ifade verecek!

Siirt’te şehit olan yeğeni Recep Beycur’un Erzurum’daki cenazesinde “Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu? Allah’tan hiç mi korkmuyor?” diye isyan eden Ömer Bulur, Erzurum Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nden aranarak ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet'ten Selin Görgüner'e konuşan Bulur, “Beni tutuklayınca bu sorun çözülecekse tutuklasınlar. Değil 1 yıl 5 yıl, bir ömür boyu hapis yatmaya razıyım ama yeter ki bu kan dursun, bu savaş dursun, bu genç fidanlar kırılmasın. İki kişinin çıkarı için bu canlar gitmesin” dedi.





‘Acımızı yaşatmadılar’





Hükümete yakın medya kuruluşları Bulur’u ‘Provokatör’, ‘PKK’lı’, ‘YPG sempatizanı’ ve ‘IŞİD’ci’ olmakla suçladı.

Bulur, dün Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrıldı. Bulur, neden ifadeye çağrıldığını sorduğunda “terör kapsamında” yanıtı aldı. Gazetemize konuşan Bulur yaşananlara isyan etti. Komutanlar ve il müftüsünün katılımıyla önceki gece mevlüt okuttuklarını, hâlâ taziyeleri kabul ettiklerini belirten Bulur şunları söyledi:

"Beni PKK’lı, IŞİD’ci ilan ettiler. Provokatör dediler. Provokatör olsam burada ne işim var? Teröristsem provokatörsem komutanların müftünün yanımda işi ne? Bize acımızı yaşatmadılar. Daha yeğenimin yedisi çıkmadı. Beni terörle mücadeleden ifadeye çağırıyorlar. Bu mu insanlık? Gazetelerde televizyonlarda çarşaf çarşaf görüntülerimi fotoğraflarımı yayınlayıp hedef gösterdiler. Benim can güvenliğim yok. Erzurum’a gidersem linç edilmekten korkuyorum. Ben 20 nüfusa bakıyorum. Benim başıma birşey gelirse bunun sorumlusu kim? Bunları yazan gazetecilerin hiç mi vicdanı insanılığı yok. Yarın (bugün) ilçeye gidip önce hakkımda bunları yazanlar için suç duyurusunda bulunacağım sonra ifade vereceğim. Beni tutuklayınca bu sorun çözülecekse beni tutuklasınlar. Değil 1 yıl 5 yıl bir ömür boyu hapis yatmaya razıyım ama yeter ki bu kan dursun, bu savaş dursun, bu genç fidanlar kırılmasın. İki kişinin çıkarı için bu canlar gitmesin. İki taraf da aynı. Her iki tarafa da sözüm. Kardeşimin sebebi kim? Bize bunu yaşatanlar da aynı acıyı yaşasın. Ben 20 yaşında fidanımı toprağa verdim?” dedi.





‘Can nasıl dayansın?’



Yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatan Bulur, “Benim kardeşim, fidanım daha 20 yaşındaydı. Bunu aynen yazın. Benim cenazem 40 parçaydı. Cenazesini bize poşetler içinde verdiler. Kafası, göğsüyoktu. Ben kendim verdim toprağa, kimseyi yaklaştırmadım. Buna can nasıl dayansın? Ben nasıl isyan etmeyeyim? Yeter artık. Başka fidanlar kırılmasın. Beni terörist provokatör ilan edenler gelsin görsün. Biz hâlâ köyümüzde taziye çadırında taziyeleri kabul ediyoruz. Hiç mi Allah’tan korkmuyorlar. Kendilerini bir kez bizim yerimize koysunlar. Benim ablamın çocukları, amca çocuklarımız 5 yeğenim askerdedir. Acının rengi, dili, dini, ırkı olmaz. Hepimizi bir Allah yaratmadı mı? Bizden daha ne istiyorlar. Bıraksınlar acımızı yaşayalım? Bunları yazanlara hakkımızı helal etmiyorum. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorlar. ‘Ben sana helal ekmek getirdim’ diyebiliyorlar mı? Hepsini Allah’a havale ediyorum” dedi.