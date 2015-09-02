Şehit yakını Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı!

Siirt'te bombalı saldırıda hayatını kaybeden 8 askerden Erzurumlu jandarma er Recep Beycur’un akrabası Kazim İpek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklandı.

Recep Beycur'un akrabalarından Ömer Bulur da cenaze töreni sırasında, "Cumhurbaşkanı bununla gurur duysun. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Kendi kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Cumhurbaşkanı bunu bilsin. Ben bunu bu yaşa getirene kadar ne çektim biliyor mu? Allah’tan hiç mi korkmuyor" demişti. Hükümete yakın gazetelerden bazıları Ömer Bulur'un DHKP-C'li olduğunu iddia etmişti. Ömer Bulur da cenaze sırasında tepki gösterdiği iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi’ne ifadeye çağrıldı.

PKK üyelerinin geçen 19 Ağustos günü Siirt’in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında yola döşedikleri uzaktan kumandalı mayını jandarmaları taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında patlatması sonucu 8 asker hayatını kaybetti. Patlamada şehit olan Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kırımkaya Köyü’nde oturan Recep Beycur’un ailesine haber verilmesi sırasında akrabası Kazim İpek, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etti.



Kırımkaya Köyü’nde oturan 8 çocuk babası Kazim İpek, dün ifade için Karaçoban İlçe Jandarma Karakoluna çağrıldı. İfadesi alınan Kazim İpek daha sonra Hınıs adliyesine sevk edildi.



Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 59 yaşındaki Kazim İpek, suçlamaları kabul etmedi. İpek, ’Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan tutuklanarak Hınıs Kapalı Cezaevi'ne gönderilmeden önce verdiği fadesinde şunları söyledi:



"Askerler şehit evine vardığında biz de köylülerle beraber şehit evine gittik. Recep’in şehit olduğunu öğrenince üzüntümden kahroldum. O an da kendimi kaybettim. Ancak hiç kimseye hakaret etmedim. Hele Cumhurbaşkanımıza hiç hakeret etmedim. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmem için bir sebep yok. Beni köyde istemeyenler var. Aradan iki hafta geçtikten sonra beni ihbar etmişler. Madem ben şehit haberi geldiği gün hakaret ettim, neden o gün beni kimse sorgulamadı. Suçsuzum."



Recep Beycur’un kuzeni Ömer Bulur da cenaze sırasında tepki gösterdiği iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi’ne ifadeye çağrıldı. Kendisine ’Devlet büyüklerine itaatsizlik, suç ve suçluyu övme, tehdit, halkı askere göndermekten soğutmak’ suçlamalarının yöneltildiğini bildiren Ömer Bulur, tutuklanan Kazim İpek’in dayısının oğlu olduğunu, hakaret iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.