Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi geliştirmeliyiz, artık gerekirse bir kısmını yıkıp, yeniden değerlendirmeliyiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerin gerekirse bir kısmını yıkıp yeniden yapılması gerektiğini belirterek, "Bizim artık bedeller ödemek yerine planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ihtiyacımız vardır." diye konuştu.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaşanan felaketlere rağmen, sancılı süreci başarılı şekilde yürüttüğünü, sel ve yangında zarar görenlerin yaralarının en kısa sürede sarılacağını dile getirdi.

"Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik"

İnsanı merkeze alan şehirlerin, yerini üretim ve sanayinin merkezde olduğu yeni şehirlere bıraktığını kaydeden Erdoğan, "Modern şehirler, modern insana değişen bakış açısını yansıtan birer semboldür. Devasa fabrikalar, giderek daha da yükselen gökdelenler, çarpık kentleşme bu yeni dönemin en belirgin özelliğidir.

Türkiye tüm bu süreçleri yaşamıştır. İnsanlık olarak bilgi toplumu ve teknoloji ile beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hayata dair birçok unsurun kökten değişmeye başladığını görüyoruz. İnsanların yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik. Genç dostu şehirler yaklaşımını bu anlamda çok önemli görüyorum. İnsan dostu şehirler kurmalıyız." diye konuştu.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin değiştiğine vurgu yaparak, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de geliştirmeliyiz. Artık gerekirse bir kısmını yıkıp yeniden değerlendirmeliyiz. Bizim artık bedeller ödemek yerine planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.