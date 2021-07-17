Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişinin de arandığı Rize'nin sele maruz kalan alanlarının afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, "Bir Rizeli hemşehriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" dedi.

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