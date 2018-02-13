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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık (2) 

ERDOĞAN :  GEREKLİ CEVABINI ALACAK, BÖYLE BIRAKILAMAZ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un Afrin Harekatına ilişkin sözlerini " Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Gerekli cevabını alacak böyle bırakılamaz

13 Şubat 2018 17:05

ERDOĞAN :  GEREKLİ CEVABINI ALACAK, BÖYLE BIRAKILAMAZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ\'un Afrin Harekatına ilişkin sözlerini \" Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Gerekli cevabını alacak böyle bırakılamaz. Yazıklar olsun\" diye eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM\'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'un Afrin Harekatının siyasete alet edilmemesine ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine şöyle dedi: \"Bir Genelkurmay Başkanı\'nın adı emekli de olsa böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Askerin görevi nedir? Ülkesine saldıranlara  karşı haddini bildirmektir. Asker kışlasından oturup saldırıları izleyecek midir? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak böyle bırakılamaz. Ne demek Afrin harekatı siyasete alet edilemez. Asıl Afrin  harekatını siyasete alet edenler beyefendinin beraber hareket ettiği tiplerdir, kimlerle hareket ediyorsa. Esed\'in  yanına gidenler kimlerse bunu onlarla paylaşsın şu andaki iktidarla değil. Asla böyle konuşmasını tasvip etmiyoruz, yazıklar olsun\" 

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