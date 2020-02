 Cumhurbaşkanı Erdoğan : Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Türkiye\'yi canlarının istedikleri gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da göreceklerdir.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin sınırları boyunca büyük bir mücadele verdiği bir dönemde sizlere hep birlikte çok önemli görevler düşüyor. TBMM sıradan bir kurum değildir. 15 Temmuz\'da darbecilerin karşısına dikilmiş bir Meclis\'tir. Bugün de öncü ve örnek bir duruş sergileyen gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletin adına teşekkür ediyorum. TBMM 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen yönetim sistemi değişikliği konusundaki dirayetli tutumu ile önceliğinin millet olduğunu göstererek ayrıca bir takdiri hak etmiştir\" dedi.

\"BİR ÖLÜRÜZ BİN DİRİLİRİZ\"

\'Türkiye bir çadır devleti değildir\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Bir ölürüz bin diriliriz. Bu böyle bilinmeli. Eğer biz NATO’da berabersek NATO’nun kendi yürüyen maddeleri neyse Türkiye’nin buna ne kadar uyması gerekiyorsa ABD’nin de o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO’da tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. Sen kalkar da bir YPG’yi, bir PYD’yi bize göre bu terör örgütü değildir diyorsan geç onu bir tarafa, senin müttefikin olan bir ülkeye bu terör örgütü saldırıyorsa senin NATO mensubu olarak bunun karşısında durman gerekir\" diye konuştu.

\"SURİYE\'DEKİ DEAŞ TİYATROSUNUN SONUNA GELDİK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Senin Suriye ile ne sınırın var, alakan var. Sen imkanların olduğu için buraya rahat rahat geliyorsun. Paraysa para veriyorsun. İlk gelen bilgiler 550 milyon dolar. Bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağı da dolaylı olarak konuşuluyor. DEAŞ’la siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz. Kaç tane DEAŞ’lıyı yok ettiniz veya nereye sevk ettiniz? Biz bölgede kimin kiminle işbirliği içinde olduğunu gayet biliyoruz. Artık kimsenin DEAŞ’ı kullanmaya hakkı yoktur. Çünkü DEAŞ’la birlikte hareket ediyorlar. Suriye’deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Türkiye’yi canlarının istedikleri gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da göreceklerdir. Biz elbette kasıtlı olarak onları hedef almayacağız. Ama hemen yanı başlarından başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika bütçesinden çıkan bu paralar halkın cebinden çıkan paralardır. Zira şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki tekke düşmüş kel görünmüştür bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiştir. Hemen yanı başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı\'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye\'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur.\" dedi.

\"BİZ BU DÜNYADA BÖYLE BİR İMANI BOĞACAK BİR GÜÇ TANIMADIK, TANIMIYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz bu dünyada böyle bir imanı boğacak bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Birileri burada sadece masa başında hazırlanmış projelerini uygulamaya çalışıyor olabilir. Biz ise tüm gücümüzle vatanımızı koruyoruz. Onlar dünyevi çıkarlarından vazgeçmezken biz nasıl olur da canımızdan aziz bildiğimiz vatanımızdan, ezanımızdan, özgürlüğümüzden vazgeçeriz. Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz diyen bir milletin evlatlarının üstesinden gelemeyeceği güç yoktur\" dedi.

\"SİYASİ AHLAKIN VARSA ÇIKAR DERSİN Kİ BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tüm milletimizin bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Anamuhalefetin genel başkanı neler söylüyor. Mensupları neler söylüyor. Zaten şu anda terör örgütünün uzantısı konumunda olan partinin temsilcileri neler konuşuyor. Ülkemize her gün füzeyle havanla saldıran YPG için terör örgütü değildir, vatanını korumak için bir araya gelen bir oluşumdur diyenlerle karşı karşıyayız. Kendisine sorulduğunda kem küm etmektedir. Evet YPG’de, PYD’de, DHKPC’de terör örgütüdür diyememektedir. Siyasi ahlakın varsa çıkar dersin ki bunlar terör örgütüdür. Sadece kendisinin değil partisinde bir çok kişinin aksi yönde beyanları var. Son kurultayda adeta ödüllendirilerek yeniden parti yönetimine seçilen birisi var. Bu kişi ‘hayatta hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksinmediğim kadar’ dedi. Şimdi ben bunu ortaya çıkarmayayım mı? ‘Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim’ diyor. Ya hep söylüyoruz bu CHP’nin cibilliyeti bu. Bunlar camilerimizi ahırlara çeviren, camilerimizi kökünden tarayıp atanlar değil mi?\" dedi.

