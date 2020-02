Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin. Kim çevreci, millet görecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda konuştu. Bu toplantının seçimlerden önce yapılan son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bugünden sonra sahada çalışmaya başlanılacağını söyledi. Aday belirleme sürecinde yaşananların geride kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ne aday adaylarımızın ne de adaylarımızın bu dönemdeki rekabeti, seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına inanıyorum. Dava adamlığı da siyaset de bunu gerektirir. Aksi yönde davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili olamamış, dava adamı olmamış, siyasetçi de olmamış demektir. Eğer benim istediğim olursa \'eyvallah\', olmazsa \'yallah\' derseniz, kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Ehliyet ve liyakatte arananlar bellidir. İller vardır ki orada şartlar değişiktir, iller vardır ki orada çok daha kısıtlı şartlarda aday belirlersiniz\" dedi.

\'ARTIK ESAMELERİ BİLE YOK\'

Türkiye\'nin demokratik hukuk devleti olma niteliğinden asla taviz vermediğini ve vermeyeceğini belirten Erdoğan, \"Demokratik hukuk devleti ilkesinin en sağlıklı ve güçlü şekilde işlediği yerlerden birisi de milli iradenin tecellisine vesile olan seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız yargı teminatı altında işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadırlar. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hâlâ unutmuş değiliz. \'YSK önünde oturacağız\' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hâlâ oturuyorsunuz. Ve artık esameleri bile yok\" diye konuştu.

\'10 MİLYON ÜYEMİZDEN 504 BİNİNİN KAYDINI BULAMADIK\'

Seçmen kütükleri ile sandık tutanaklarının birleştirilmesi için kullanılan yazılımda bir sorun olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması talimatı verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ortaya çıkan tablo, ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığını ama sistemden kaynaklanan sıkıntıların asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu gösteriyor. Nasıl mı? Onu da açıklıyorum. AK Parti\'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. Partimizin üyesi olan, dolayısıyla sandık başında oyunu alacağımız yaklaşık yüzde 1\'lik bir seçmen kaybımız var baştan. 24 Haziran\'da listelerde yer aldığı halde 2019\'da kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakındır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kısıtlı, 63 binden fazlası da yurt dışına gitmiş olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor. Ancak bir de Merkezi Nüfus İdare Sistemi\'nde adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp, adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz gerekiyor\" dedi.

\'SEÇMEN KÜTÜĞÜNE GİRİP ÇIKANLARA YAKIN TAKİP\'

Bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, \"Ana kademe Kadın Kolları ama özellikle de Gençlik Kolları bu işi çok yakından takip etmek durumundadır ki bu 1 milyonu yakın markaja alalım ve onların oy kullanmada herhangi bir yanlışa düşmesini baştan engelleyelim. Üyelerimizden başlayarak, teşkilatımızdan seçmen kütüğüne giren çıkan herkesi takip etmesini istiyorum. Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın \'hoş geldin\' ziyareti yapması, seçme seçilme hakkı elde eden geçlerimize partimizi tanıtması, hatta partimizde siyasete davet etmesi, adres kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırmalarını sağlaması bizlere güç kazandıracaktır. Bu rakamların hepsi seçimlerde bize lazım olan farkı ortaya koymamıza çok ciddi katkı sağlayabilecek büyüklüktedir. İl ve ilçe başkanlarımızdan bu konuları detaylı çalışmalarını istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\'SİYASET KENDİNİ MİLLETE SEVDİRME SANATIDIR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin AK Parti\'ye oy verme mecburiyeti bulunmadığını dile getirerek, \"Davamızla, mütevazılığımızla, projemizle, vizyonumuzla biz halkımızı ikna edeceğiz. Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkan sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı ve aday kadar AK Parti’ye zarar veren kimse olamaz. Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme, benimsetme, kabul ettirme sanatıdır\" dedi.

\'BUNLAR SANAL ORTAMDA OLACAK ŞEYLER DEĞİL\'

Daha çok seçmene ulaşmak için sosyal medya gibi alternatif alanların gelişmiş olduğunu ancak her şeyin yine insanda başlayıp bittiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İnsanlara kendini değerli hissettirmenin yolu, hangi kanalı kullanırsanız kullanın, onlarla doğrudan iletişime geçmemizdir. Bunun için her fırsatta \'Çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız\' diyoruz. Bunlar sanal ortamda veya sanal unsurlarla olacak şeyler değil. İnsanın eli, gözü, kulağı, dili hiçbir zaman sanal ortamda gerçekleşmez. İnsanoğlunun gözündeki bakış, ifade tarzındaki o kullandığı kelam, bütün gönülleri buraya çeker. Onu sanal ortamda yapamazsınız. Sanal malzemelerle olmaz; onun için de çok yoğun, geniş kapsamlı çalışmayı teşkilat olarak yürütmemiz lazım\" diye konuştu.

\'MAYASI BOZUK BİR KESİM\'

İktidara ulaşmayı milletin gönlüne girerek başaramayacaklarını görenlerin, uzun süredir uyguladıkları bir taktiğin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

\"Bunlar kendi projelerini, vizyonlarını anlatarak destek almaya çalışmak yerine AK Parti ve onun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı hedef alıyorlar. Hatta işi Türkiye\'ye zarar verme pahasına bu hedeflere ulaşmayı kendilerine meşru görecek kadar ileri götürdüler. Özellikle 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize yerli ve milli duruş sahipleri ile günübirlik politikaları için ülkenin ve milletin sırtına hançer vurmayı göze alabilenlerin farkını çok daha iyi göstermiştir. Seçim ittifakları bu yaklaşımlar çerçevesinde şekillendi, şekilleniyor. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar; diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan da çekinmezler. Mevlana Hazretleri, \'Bozuk olunca maya ne ar tanır ne haya\' buyuruyor. Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını ülkenin milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır.\"

\'YAPTIĞI İŞİN ADI TETİKÇİLİKTİR\'

Türkiye\'nin yaz aylarında yurt dışı kökenli kur ve faiz saldırısına maruz kaldığını hatırlatan Erdoğan, \"Belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Manşetlerde de güya habercilik yapıyor. Yaptığı işin adı en bayağısından bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019\'da daha kötüye gideceğini ifade ederek, kendince ülkemize kurşun sıkıyor. Türkiye ekonomisi üzerinde karabulutlar toplamaya çalışanların tahminleri ve gerçekler de ortada. 2017\'de Türkiye\'nin 3-3,5 büyüyeceğini söylediler, halbuki biz 7,4 büyüdük. \'Kur-faiz-enflasyon\' üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi yine tahminlerin üzerinde olacak. İlk 3 çeyrekte yüzde 4,5 bir büyümeyi yakaladık. 2019 yılı içinde ilkelerini dengeleme disiplin ve değişim diye ifade ettiğimiz Yeni Ekonomik Program için de gayet gerçekçi büyüme hedefleri koyduk. Şahsen bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

\'KENDİLERİNİ KALDIRIP PENCEREDEN ATARLAR\'

Son 30 yıllık periyottaki enflasyon oranlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'den önce ortalama enflasyonun yüzde 70, AK Parti döneminde ise yüzde 9,5 olduğunu vurgulayarak, \"Bay Kemal, sözcülerini iyi seç. Bununla mum yatsıya kadar yanar unutma. Bugün milli gelirde satın alma paritesine göre 13\'üncü olan Türkiye, yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında, herhalde kendilerini kaldırıp pencereden atarlar. O güçleri varsa. Hatta uluslararası ekonomi kuruluşlarından birisi Türkiye\'nin 2030\'da satın alma paritesine göre 5\'inciliğe yükselebileceğini söylüyor. Tabii bunları felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen o gazetelerde okuyamaz, o siyasetçilerin ağzından duyamazsınız. Bizlere düşen, milletimize tekrar tekrar bundan sonra yapacaklarımızı ifade ederek mücadeleyi sürdürmektir. Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları her tarafı kaplar, onun için sahayı asla boş bırakmayacağız. Söylenen her yalana, atılan her iftiraya gerçeklerle cevabımızı vereceğiz. Kimsenin milletimizi umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

\'FİLELERLE MEYDANLARDA OLACAĞIZ\'

AK Parti\'nin çevreci parti olduğunu söyleyen Erdoğan, \"Şu anda ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir; ama biz naylona karşı biliyorsunuz savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Geçenlerde de anlattım: Anacığım kendisi evde fileyi dokurdu, o fileyle alışverişi yapardık, kirlendiğinde yıkar, kullanırdık. Şimdi yeniden oraya döndük, dönüyoruz. Şimdi milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin. Kim çevreci millet görecek\" diyerek konuşmasını tamamladı.



FOTOĞRAFLI