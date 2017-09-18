Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek, istikbalini savunmaktadır

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında \"Milletimiz dün olduğu gibi bugün de \'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz\' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Gerek askerlerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızla dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, gerekse milletimizin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örneğidir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Gaziler Günü mesajı şöyle:

\"Aziz milletimize Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hâkimiyet kurduran, Çanakkale\'de ve İstiklal Savaşı\'nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim gaza anlayışımızdır. Bu anlayışın bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de \'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz\' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Gerek askerlerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızla dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, gerekse milletimizin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örneğidir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inanıyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal\'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı \'Müşir ve Gazi\' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü\'nü en kalbi duygularımla kutluyorum\"