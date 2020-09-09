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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanları ile görüştü

09 Eylül 2020 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da İsrail'i tanıyacağını açıklamıştı. 

TIKLAYIN - Trump: Sırbistan, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova, İsrail'i tanıyacak

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