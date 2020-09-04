Trump: Sırbistan, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova, İsrail'i tanıyacak

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da İsrail'i tanıyacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Kosova Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı’nı ağırladı. Görüşmenin ardından Beyaz Saray, tarafından yapılan açıklamada, "Kosova ve Sırbistan liderleri, Başkan Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzaladı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından imza törenini paylaşarak, "Herkesin imkansız olacağını düşündüğü başka bir gün! Bu ileriye doğru büyük bir adım. Balkanlara ve dünyaya refah ve barış getirmek... Bu liderlere yardım etmekten gurur duyuyorum!" diye yazdı.

Açıklamasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç'i tebrik eden Trump, Sırbistan büyükelçiliğinin Temmuz ayına kadar Kudüs'e taşınacağını bilgisini paylaştı. Trump, "Cesur ve tarihi bir hamle!" yorumunu yaptı. Trump, Müslümanların çoğunlukta olduğu Kosova ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirmeyi ve diplomatik ilişkiler kurmayı kabul ettiğini de açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere ise açıklamasında, "Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçıl ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan'ın mümkün kıldığı bir başka tarihi anlaşma" dedi.

İsrail'den açıklama