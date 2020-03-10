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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Korona' dedi, büyükelçinin elini sıkmadı

Erdoğan, elini kalbinin üzerine koyarak selam verdi

10 Mart 2020 14:42

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde. Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabulünde el sıkışmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde, Büyükelçi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Ribo’nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

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