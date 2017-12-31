Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları(3)

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz\'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na düzenlenen saldırıda şehit olan 4\'üncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan\'ın, Beyköy Bedesinde bulunan evini ziyaret etti. Erdoğan\'ın ziyareti sırasında basın mensupları eve alınmazken, dışarıda bekleyen çocuklara korumaları tarafından oyuncak dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden çıktıktan sonra kendisini yanlarına çağıran kalabalığa saatini göstererek \"Zamanımız yok\" işareti yaptı. Erdoğan, kalabalığı selamladıktan sonra şehidin evinden ayrılarak kendisini Beyköy spor sahasında bekleyen helikopterine gitti. Erdoğan daha sonra helikopterle kentten ayrıldı.



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