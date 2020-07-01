Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal medyanın kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA kampanyası başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA etiketiyle kampanya başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz" açıklamasının ardından #SosyalMedyamaDOKUNMA etiketiyle başlatılan kampanyaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da destek verdi. Karamollaoğlu, "“Düşünün. Çünkü henüz yasaklanmadı. #SosyalMedyamaDOKUNMA" paylaşımını yaptı.

Kampanyaya İyi Parti Genel Başkanı da Meral Akşener de, esprili bir dille, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek destek verirken, Akşener'e cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" diye yazdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da SosyalMedyamaDokunma etiketini paylaşarak "Sosyal medyaya uygulanacak kapatma veya kısıtlamalar, Türkiye'nin kendi içine kapanması ve özgürlük alanının daraltılması demektir. Türkiye, dar bir özgürlük tanımına sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir" dedi.





CHP'li Muharrem İnce, "Gençler bu kadar “dislike” vermeyin internetin fişini çekerler sonra" esprisini yapmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz