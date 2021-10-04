Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi zarar ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyatlar noktasında gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin zarar ettiği ortaya çıktı. Marketin 2019 yılında 46 milyon 5 bin 231 lira olan zararı, 2020 yılında 12 milyon 248 bin 330 lira artarak 58 milyon 253 bin 561 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi’nin İstanbul’daki marketinden dün alışveriş yaptı. Erdoğan alışverişin ardından fiyatları uygun bularak, “Tarım Kredi Kooperatifleri'mizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatifleri'ne verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız” dedi.

TIKLAYIN: Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız

Zarar 46 milyon TL'den 58 milyon TL'ye çıktı

ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in aktardığına göre Erdoğan’ın fiyatlarını uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketlerinin şirket ismi Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri. Şirketin bilançolarına göre 2019 yılında zararı 46 milyon 5 bin 231 liraydı. Bu zarar bir yılda 12 milyon 248 bin 330 lira artarak, 2020 yılında 58 milyon 253 bin 561 liraya çıktı.

Yönetim Kurulu Başkanı 5 ayrı yerde görev yapıyor

Şirketin yönetim kurulu üyelerine de yurt dışına çıktıklarında harcırah olarak günlük 170 Euro ödeniyor. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Arpa, eski AKP milletvekili olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın eski danışmanı.

Beş ayrı yerde görev yapan Arpa’nın özgeçmişi şöyle:

“AKP Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, 2012-2017 yılları arasında TBMM'de 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüttü. Arpa, bu kurumda 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Arpa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.”

Arpa; "Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı, Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Kredi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görev yapıyor.