Erdoğan’ın 2019 yılındaki alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar vatandaşın en önemli gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat konusunda zincir marketlere düzenleme getirileceğinin sinyalini vermesinin ardından bugün Ticaret Bakanlığı 5 zincir market hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Hayat pahalılığının tartışıldığı şu günlerde Erdoğan'ın ki yıl önce çıktığı alışverişte aldığı ürünlerin fiyat değişimi de merak konusu oldu.

29 Eylül 2019 Kısıklı’daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, bugün yine aynı yere gidip fiyat etiketlerine baksa nasıl bir manzara ile karşılaşacak? Sözcü'den İsmail Şahin'in hazırladığı habere göre, Erdoğan’ın marketin içinde çekilen fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı’nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira.

Erdoğan’ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90’dan alıcı bekliyor.

Torku’nun ürettiği NoBir adlı gofretten tanesi 1 lira 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek.

Fotoğrafta kadraja giren tezgâhtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor.

Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş.

Alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş.

TIKLAYIN - Erdoğan sinyalini vermişti; Ticaret Bakanlığı, 5 zincir market hakkında fahiş fiyat incelemesi başlattı