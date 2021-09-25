Erdoğan sinyalini vermişti; Ticaret Bakanlığı, 5 zincir market hakkında fahiş fiyat incelemesi başlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, fahiş fiyat konusunda zincir marketlere düzenleme getirileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan, "Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır."

Erdoğan, "Tek problem zincir marketler mi?" sorusuna karşın da şunları kaydetmişti:

"Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır."

TIKLAYIN - Erdoğan, fahiş fiyat konusunda zincir marketlere düzenleme getirileceğinin sinyalini verdi