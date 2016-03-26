Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatip lisesinde derse girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret edip öğrencilerle ders dinledi.

Şırnak'ta şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Belkaya'nın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Sorgun ilçesinde toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Bozok Üniversitesi tarafından kendisine verilen Fahri Doktora Ünvanı takdim törenine katıldı.

Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret edip ve öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle beraber ders dinledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahtaya "Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir" notunu bırakarak imzasını attı.