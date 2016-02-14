Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Cübbeli Ahmet Hoca: İslam coğrafyasını konuştuk

İstanbul'da kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan Mahmut Efendi Külliyesi ile başlayan gerginlik devam ederken Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme için sosyal medya hesabında "İslam coğrafyasında yaşanan sorunlar ile alâkalı konularda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile istişare ettiler" ifadelerini kullandı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre; söz konusu hesaptan Erdoğan ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün birlikte çekildikleri fotoğraf da paylaşıldı.