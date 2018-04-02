Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'li Pekşen arasında ‘mankurt' tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen arasında ‘mankurt’ tartışması yaşanıyor. Hukukçu Pekşen’in Türkiye’de kimsenin ‘can ve mal güvenliği olmadığı’ yönündeki ifadelerine “İşte bu tam bir kötü örnektir” sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler” derken; CHP Trabzon Milletvekili de yaptığı açıklamada, "Kim bu ülkenin milli yapısına kumpas kurduysa mankurt odur” cevabını verdi.

Pekşen: Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size her zaman açık” sözlerini kişisel Twitter hesabında alıntılayan Pekşen, 30 Mart günü yaptığı paylaşımda "Türkiye’de hiç kimsenin CAN ve MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı,yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: Nerede bunun genel başkanı?

Pazartesi günü, İstanbul Başakşehir'deki Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katılan Erdoğan, Pekşen’in paylaşımına sert tepki gösterdi. "Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Mankurt' beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, halkını ve ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demek. İşte bunlar mankurttur. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp sen ne diyorsun, nasıl böyle şey söylersin' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip, şehitlerimizin anılmasını da engellemeye çalışıyor. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır. Kılıklar, yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla mahluldür. Biz tüm hayatımız boyunca evlatlarımız bu hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin yani mankurtlaşmasın diye çalıştık, mücadele ettik. Bunun için medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze, değerlerimize sarıldık. Bunun için hep eğitim öğretim dedik, ilim dedik, irfan dedik, inanç dedik. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Burada ve gittiğimiz her yerde evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, azmi, pırıltıyı gördükçe mücadelemizin boşa gitmediğini anlıyorum.”

Pekşen: Bu memleketin bütün zenginliklerini satan kimse mankurt odur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hedef alan açıklamalarının ardından, CHP’li Pekşen’den de yanıt geldi. Yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Siz, FETÖ ve ABD ile birlikte orduya kumpas kurarken, kahraman Türk askeri yalan ifadelerle, sahte deliller ve PKK yöneticisi gizli tanıkların ifadeleriyle yıllarca zindanlara atılırken, devletin en mahrem bilgilerinin saklandığı kozmik oda FETÖ’cülere açılıp bu ülkenin sırları ortalığa saçılırken ben FETÖ ile mücadele ediyordum” diyen Pekşen, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasındaki üslubunu da eleştirdi.

"Benim geçmişimde FETÖ yok, Oslo görüşmeleri yok, Dolmabahçe görüşmeleri yok, Habur rezaleti yok, megri megri yok. Man Adası’nda da şirketim yok” ifadelerini kullanan Pekşen, şöyle devam etti:

"BOP eş başkanlığı yapan kimse,

FETÖ ile işbirliği yapan kimse,

‘Ne istediler de vermedik’ diyen kimse

Milli Orduya ve Milli Devlete kumpas kuran kimse

Milli dış politikayı bitiren kimse

Bu memleketin bütün zenginliklerini satan kimse

Bu ülkenin yurtdışından saman ithal etmesine neden olan kimse

Mankurt odur."

Daha önce de Vatikan gerilimi yaşamışlardı

Cumhurbaşkanı ile CHP’li Pekşen arasında, daha önce de ‘Vatikan’ gerilimi yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’le görüşmek için Vatikan’a yüklü miktarda bağış yaptığını iddia eden Pekşen konuyla ilgili soru önergesi vermişti. Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın ise Pekşen hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldığını duyurmuştu. Pekşen’in iddiaları, Vatikan tarafından yalanlanmıştı.