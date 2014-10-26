Cumhurbaşkanı Erdoğan HSYK'ya 4 isim atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliklerine atadığı 4 isim belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliklerine; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim Aytin'i yeniden, Ankara Barosu Avukatı Muharrem Özkaya'yı, İstanbul Barosu Avukatı Hayriye Şirin Ünsel'i, İstanbul Barosu Avukatı Aysel Demirel'i, TürkiyeCumhuriyeti Anayasasının 159'uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18'inci maddeleri gereğince seçmişlerdir" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, avukatlar Rasim Aytin, Muharrem Özkaya, Hayriye Şirin Ünsel ve Aysel Demirel'in HSYK asıl üyeliklerine seçmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. HSYK Genel Kurulu 22 üyeden oluşuyor. Kurul başkanı Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı kurulun tabii üyesi. Diğer 20 üyenin 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanıyor. Yargıtay Genel Kurulu 3, Danıştay Genel Kurulu 2, Adalet Akademisi Genel Kurulunca da 1 üye seçiliyor. Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından ise 7'si adli, 3'ü idari yargıdan olmak üzere 10 üye seçiliyor.

Yargıtay'da yapılan seçimler sonrası 20. Hukuk Dairesi üyesi Yakup Ata, 18. Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Kemal Özçelik ve 7. Ceza Dairesi üyesi Kerim Tosun HSYK üyeliğine seçilmişti. Danıştay'da yapılan seçimlere göre 13. Dairesi üyesi Taci Bayhan ile İdari Dava Daireler Kurulu üyesi Şaban Işık HSYK üyesi seçilmişti. Türkiye Adalet Akademisi'nde yapılan seçimde HSYK üyeliğine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Ömer Kerkez seçilmişti. 12 Ekim'de yapılan seçim ile ise hakim ve savcılar HSYK'nın 10 üyesini belirlemişti.