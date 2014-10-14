Perinçek: HSYK seçimlerini Cumhuriyet yargısı kazandı, gerekirse Erdoğan'ı bile Yüce Divan'a götürürler

İşçi Partisi Genel Başkanı ve Ergenekon hükümlüsü Doğu Perinçek, hükümetin desteklediği söylenen Yargıda Birlik Platformu'nun (YBP) büyük başarıyla çıktığı HSYK seçimlerine ilişkin olarak, "Seçimleri Cumhuriyet yargısı kazandı" dedi. Perinçek, "adli ve idari yargıdan seçilen üyelerin hükümet yanlısı olmadıklarını ve gerekirse Erdoğan’ı bile Yüce Divan’a götürebileceklerini" söyledi.

' Garanti veriyorum, yeni HSYK hükümetin emrinde olmayacak'

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Perinçek, "Seçilen yargıçların ve savcıların, hükümetin emrinde olmayacağı garantisini ben veriyorum. Hepsi pırıl pırıl Cumhuriyet yargıçları" dedi. "Ergenekon şüphelisi hakimimiz Metin Yandırmaz 5836 oy aldı, bana 3 kez müebbet hapis cezası veren Ergenekon yargıcı Hüsnü Çalmuk 35 oy" diyen Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin taraftarları olarak, Cumhuriyet cephesi olarak Ergenekon tertibini yapanlara karşı 5836'ya 35 üstünlük sağladık. Yargıyı parçalayan, tertiplere alet etmek isteyen Fethullah Gülen grubu yerle bir oldu, bozguna ugradı. Türkiye'nin önü açıldı” ifadelerini kullandı.

' Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan kişiyi yüce divan'a götürebilecek vicdana sahipler'

Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi’nin HSYK seçim sonuçlarıyla ilgili halkı aldatan başlıklar attığını öne süren Perinçek, “Açık söylüyorum yalan yazıyorlar. Seçilen yargıçlar ve savcılar, gerekirse Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişiyi Yüce Divana götürebilecek vicdana sahipler. Seçilen yargıçlar ve savcılar, Başbakanlık koltuğunda oturan insanları yargı önüne çıkartacak adalet duygusuna ve bilince sahipler. Yargıda Birlik Platformu Başkanı,Sayın Abbas Özden, İşçi Partisi’nde yapılan aramaların yasadışı olduğunu saptamış ve soruşturma açmıştır. Sayın Abbas Özden diyor ki; ‘Biz Atatürk’ün resimlerini öpe öpe büyüdük.’ Türkiye’yi tertiplere sürükleyen Gladyo için, kumpasçılar için HSYK seçimleri tam bir bozgundur. Yurttaşlarımızın gönlü ferah olsun.” ifadelerini kullandı.

Perinçek'in HSYK seçimlerine yönelik yaptığı değerlendirlermeler şöyle:

1) HSYK seçimlerinde Cumhuriyet yargısı kazandı. Türk Devrimi’nin büyük Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un hakimleri ve savcıları kazandı.

2) Seçilen yargıçların ve savcıların, hükümetin emrinde olmayacağı garantisini ben veriyorum. Hepsi pırıl pırıl Cumhuriyet yargıçları.

3) Ergenekon şüphelisi hakimimiz Metin Yandırmaz 5836 oy aldı, bana 3 kez müebbet hapis cezası veren Ergenekon yargıcı Hüsnü Çalmuk 35 oy.

4) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraftarları olarak, Cumhuriyet cephesi olarak Ergenekon tertibini yapanlara karşı 5836'ya 35 üstünlük sağladık.

5) Yargıyı parçalayan, tertiplere alet etmek isteyen Fethullah Gülen grubu yerle bir oldu, bozguna ugradı. Türkiye'nin önü açıldı.

6) Bugün Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi halkı aldatan başlıklar kullanmışlar. Açık söylüyorum yalan yazıyorlar.

7) Seçilen yargıçlar ve savcılar, gerekirse Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişiyi Yüce Divana götürebilecek vicdana sahipler.

8) Seçilen yargıçlar ve savcılar, Başbakanlık koltuğunda oturan insanları yargı önüne çıkartacak adalet duygusuna ve bilince sahipler.

9) Yargıda Birlik Platformu Başkanı,Sayın Abbas Özden, İşçi Partisi’nde yapılan aramaların yasadışı olduğunu saptamış ve soruşturma açmıştır

10) Sayın Abbas Özden diyor ki: "Biz Atatürk’ün resimlerini öpe öpe büyüdük."

11) Türkiye’yi tertiplere sürükleyen Gladyo için, kumpasçılar için HSYK seçimleri tam bir bozgundur. Yurttaşlarımızın gönlü ferah olsun.