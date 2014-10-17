HSYK Müfettişi 25 Aralık şüphelilerine takipsizlik verildiği gerekçesiyle savcının ihracını istedi

Kamuoyunda 25 Aralık olarak bilinen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürütürken görevden alınan ve Tekirdağ’a düz savcı olarak atanan Savcı Muammer Akkaş ile ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Müfettişi Ömer Kara tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Müfettiş Kara, hazırladığı 3 klasörlük evrakı HSYK’ya teslim etti. Kara, 25 Aralık soruşturmasını Akkaş’tan devralan İsmail Uçar’ın verdiği takipsizlik kararını, soruşturmaya dayanak olduğunu belirttiği Etiler Polis Okulu’nun ihalesinin yapılmadığını ifade ederek, Akkaş’ın meslekten ihracını istedi.

Öte yandan, Savcı Akkaş aleyhine 25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı İsmail Uçar, İdris Kurt, eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın yerine atanan Mali Şube Müdürü Hakan Sıralı’nın ifadelerine yer verildi.

‘Operasyon istedi, ön çalışmam yok dedim’

Hakan Sıralı ifadesinde savcı Muammer Akkaş’ın arama ve gözaltı kararı aldığı şüphelileri kendisine bildirmesinin ardından kedisinin savcıya “hiçbir ön çalışmasının olmadığını” söylediğini ifade etti.

Takipsizlik kararını veren savcı tanık oldu

İsmail Uçar ise dosyada bilirkişi raporu, teknik takip evrakları dışında somut delil bulunmadığını anlattı. Uçar, Etiler Polis Okulu ile ilgili iddialarla ilgili şüphelilerin girişimlerinin bulunmadığını savundu. Ayrıca polisler hakkında açılan soruşturma da Savcı Akkaş aleyhinde kullanıldı. Uçar 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı verirken, soruşturmanın adli kolluk ayağını yürüten polisler hakkında “darbe” suçlaması ile soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın emniyet ayağını ise Akkaş aleyhinde tanıklık yapan Mali Şube Müdürü Hakan Sıralı yürütüyor.

Müfettiş, söz konusu ifadeleri, takipsizlik kararını ve Etiler Polis Okuluna dair şüphelilerin girişimlerinin olmadığını savunarak savcı Akkaş’ın meslekten çıkarılması talebinin gerekçeleri arasında gösterdi.

‘Savcı Akkaş’ın Koç grubunu kasıtlı sümen altı iddiaları gerçeği yansıtmıyor’

Öte yandan, 25 Aralık sonrasında savcı Akkaş’ın Koç grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada dosyayı kasıtlı beklettiği, Koç’un cemaate yardımlarından dolayı sümen altı ettiği iddialarına ilişkin yapılan araştırmada, dosyada ihbar mektupları dışında somut delil bulunmadığı, savcının gerekli tüm işlemleri yaptığı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, bu konudaki iddiaların işleme konulmaması istendi. Müfettişin çalışmalarını 22 Eylül’de tamamladığı, soruşturma dosyasının ise 2.Daireye hafta başında geldiği aktarıldı.

Kararı yeni kurul verecek

Müfettiş Ömer Kara tarafından hazırlanan rapor, yeni seçilen HSYK üyelerince değerlendirilecek. Akkaş’ın daha önce soruşturma ve inceleme geçirmediği, adliyedeki evrakları ile ilgili değerlendirme notlarının da görev yaptığı yerlerde en yüksek puan olarak verildiği belirtildi.

Etiler Polis Okulu resmen kapatılmıştı

Müfettişin savcı Akkaş hakkında ihraç istemesine gerekçe olarak gösterilen “şüphelilerin Etiler Polis Okulu arazisi ile ilgili girişimlerinin olmadığı” yönündeki tespiti dikkat çekti. Kobanê’deki IŞİD saldırılarının protestosu sürerken geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Etiler Polis Okulu arazisi kapatılmıştı.