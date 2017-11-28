Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan yanlışları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir (2) 

\"3 ÜLKENİN ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMASI BU ZİRVENİN EN MÜHİM SONUÇLARI ARASINDADIR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Rusya\'nın Soçi kentinde çok önemli bir üçlü zirveye iştirak ettik. Zirvede bölgemizde yaşanan hadiselerin geleceği konusunda çok önemli istişaretlerde bulunduk. Kritik kararlar aldık. Üç ülkenin anlayış birliği içinde olması bu zirvenin en mühim sonuçları arasındadır. Suriye\'de barışın tesisi hususunda çalışmayı sürdüreceğiz.\" dedi.

\"TSK\'YA DONANIMLI SUBAYLAR YETİŞTİRME DIŞINDA BİR İŞLE UĞRAŞMAYACAKLARDIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"TSK\'ya donanımlı subaylar yetiştirme dışında bir işle uğraşmayacaklardır. Bu okullar herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türk milletinin okullarıdır. Esasen harp okullarımızda çok daha önce yapılması gereken köklü reformun bu vesile ile hayata geçirilmiş olması ülkemiz adına önemli bir kazançtır\" diye konuştu.

\"KONUŞMANIN DEVAMINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRAR YAPACAĞIZ\"

Cuma günü ABD Başkanı Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Trump ile YPG\'den FETÖ\'ye pek çok hususu görüştüğümüz konuşmanın devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.\" dedi.

\"BABAMIN OĞLU OLSA KAPIDAN GERİ KOYSUN\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bana göre bu tavır, yani, \'Beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor\' sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür. Sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, suçu başkalarına atan, özellikle de bizi bahane ederek kendini kurtarmaya, temize çıkarmaya çalışan herkes, benim gözümde başarısız biridir. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun.\" diye konuştu.

\"HERKES GİBİ ALEVİ KARDEŞLERİMİZ DE BU ÜLKENİN ASLİ SAHİPLERİDİR\"

\"Son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan, Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Herkes gibi Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır, her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir.\" dedi.

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