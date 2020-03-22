Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından bir videolu mesaj paylaşırken "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.

Erdoğan, dün yaptığı elverde kalma çağrısını yinelerken, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur" dedi.

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Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz ve etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanlar kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları, şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelere göre söylüyoruz. Ve Bilim Kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler. Ve dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz imkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada."