Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye geride kaldı, Ayasofya'yı haklı kararlılığımız sonucu olarak ibadete açtık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye'nin geride kaldığını belirterek, "Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ayasofya' nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi bu kararlılığın sonucudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kara ve denizde oldukça derinlikli bir hat oluşturduklarına işaret ederek, Türkiye'nin kararlı yürüyüşünün birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin kendine sunulanla yetinmesini istiyorlar. O eski Türkiye geride kaldı. Ülkemiz egemenlik haklarının kullanımı konusunda çifte standarda maruz kalıyor.

Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Ayasofya' nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi bu kararlılığın sonucudur. Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz."