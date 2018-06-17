Cumhurbaşkanı Erdoğan: En baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz (2)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul,(DHA)

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Şehitlerimizin evlatlarının Babalar Günü\'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul\'da yapıyoruz.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'nin Büyük İstanbul Mitingi\"nde yaptığı konuşmasında, bugünün babalar günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, \"Anneler, babalar hepsi bir arada maşallah. Tüm babaların, bu güzel gününü tebrik ediyorum. Babaları şehit olduğu için böyle bir günü boyunları bükük geçiren tüm evlatlarımıza diyorum ki sizin 81 milyon manevi babanız var. Milletim adına, şehitlerimizin tüm evlatlarının babalar gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul\'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Maşallah, Rabbim nazardan saklasın inşallah.\" şeklinde konuştu.

\"BU YAĞMURA RAĞMEN...\"

Seçimlere çok kısa bir süre kaldığını söyleyen Erdoğan, İstanbulluların bayramını kutladı. Erdoğan, \"Ramazan Bayramı\'nın ilhamıyla, onun bize verdiği aşkla 6 günü evelallah başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonunda da Rabbimden niyazımız odur ki Ya Rab, inşallah bu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi\'ni AK Parti ile bizlerle güçlendir. Ramazan Bayramı\'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu mübarek günde, Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum\" dedi.

\"24 Haziran\'da güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız?\"diyen Erdoğan\'ın \"24 Haziran\'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul 24 Haziran\'da vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit İstanbul vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırıyor muyuz?\" sözlerine, katılımcılar \"Evet\" karşılığını verdi.

Erdoğan, \"Ben inanıyorum İstanbul\'da bu iş bitmiş. İstanbul kararını Allah\'ın izniyle vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.\" diyen Erdoğan, katılımcıların \"Recep Tayyip Erdoğan\" şeklindeki tezahüratları üzerine, \"Sizlerle iftihar etmeyeceğim de, kimlerle iftihar edeceğim. Bu yağmura rağmen sizler dediniz ki, o Rabbimin rahmeti. Bu rahmetle beraber siz de Yenikapı Meydanı\'nda buluştunuz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. Ya Rab bizlere böyle bir görevi lütfettin, bahşettin, hizmeti lütfettin, bahşettin. İnşallah bu bayrağı sonuna kadar dalgalandırmaya, bizleri güçlenerek bu yolda devam etmeyi nasip eyle.\" şeklinde konuştu.

Erdoğan, \"Yani ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bin para. Hala atıyor. Çok da bu işte maharetliler. Çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul\'da hayata geçirdik.\"dedi.

diye konuştu.

\"ŞİMDİ 78 VİLAYETİMİZDE DOĞALGAZ VAR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994\'te içme suyu bulunamadığını ifade ederek şöyle devam etti:

\"Peki İstanbul\'u kim yönetiyordu? İstanbul\'u Cumhuriyet Halk Partisi\'nin belediye başkanı yönetiyordu. Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye\'de, Ümraniye çöplüğü patladı mı? Kim vardı orada? Gene CHP\'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu. CHP\'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. CHP\'nin olduğu yerde bu tür ölümler

var. Türkiye\'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz gelmeden önce. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. 3 vilayet kaldı. Onları da bitireceğiz, inşallah. Niye? AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz.\"

\"ADAM TAM KÖR\"

Kokudan Haliç\'in yanından geçmenin mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, Haliç\'teki bütün çamurun 9,5 kilometre mesafede bir taş ocağına pompa sistemiyle nakledildiğini ifade etti. Erdoğan şöyle devam etti: Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Ben sana CHP\'yi, CHP\'nin yaptıklarını anlatıyorum ve bir de bizim yaptıklarımızı anlatıyorum.İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye\'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul\'a itibarını biz yeniden kazandırdık. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul\'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bay Muharrem şöyle Habitat\'ı bir sor, soruştur. Habitat\'a da sor. Habitat 2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? Dünyanın en temiz şehri İstanbul. Bak ben sana belge veriyorum. Nereden aldık nereye getirdik. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay

Muharrem. Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2,5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesini. Bunun yanında da İstanbul\'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. Biz Marmaray\'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli\'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü\'nü neyle yaptık?

\"ÖĞRETMEN YA, BELKİ ANLAR\"

Merkez Bankası\'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolarken, Başbakanlığı döneminde 138 milyar dolara kadar çıktığını söyleyen Erdoğan, \"Bu nasıl oldu? Soygunun yapıldığı bir ülkede böyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Bu güç nereden geldi? Hatta IMF bizden borç istedi. Arkadaşlara dedim \'verin.\' Ne istedi? 5 milyar avro. \'Verin\' dedim. Biz verin deyince IMF vazgeçti. Baktı ki bu çılgın Türkler şaşırdı, verecekler bu parayı. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. Maaş ödemelerinin dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. İşçisini unutmuş, emeklisine sırtını dönmüş, çiftçisini kaderine terk etmiş bir ülkeyi emeklisine, bayram ikramiyeleri veren bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul\'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 16 yılda İstanbul\'a toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bay Muharrem ustana da söyle. Yaptığımız yatırım 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul\'a. Bunlar nasıl yalan söylüyor. \'Şöyle soydular, böyle soydular.\' Neyi soyduk? Bu ne hayasızlıktır. İstanbul\'a toplam 34 bin yeni derslik kazandırdık. Eğitim ve kültürde şehrimizin vizyonunu genişlettik. İstanbul\'da 21 olan üniversite sayısını 4\'ü vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere 57\'ye ulaştırdık. Öğretmen ya, belki anlar\" şeklinde konuştu.

\"EY MUHARREM; MENDERES VE ARKADAŞLARI İPE GÖTÜRÜLÜRKEN SİZ NE YAPTINIZ?\"

Erdoğan, \"AKM, Atatürk Kültür Merkezi. Ne dedim? \'Biz burayı yıkacağız\' dedim. Yıktık mı? Yıktık ama şimdi Türkiye\'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz.\" dedi. Taksim\'e yeni yapılan opera binasının animasyon görüntülerini dev ekranlardan izleten Erdoğan, nasıl bulduklarını sordu. Mitinge katılanlar da alkışla karşılık verdi.

Yassıada için \"O yaslı adayı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası\'na çeviriyoruz.\" diyen Erdoğan, görüntüleri yine dev ekranlardan izletti. Projeyi beğenip beğenmediklerini soran Erdoğan şunları söyledi: Onlar, o CHP zihniyeti Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem; Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Arkadan siz de desteklediniz. Çünkü \'Sizi buraya getiren zihniyet öyle emretti\' dediler ve ipe götürdüler. Siz, tarihe kendinize affettiremeyeceksiniz. İşte şu anda bu adayı biz bu hale getirdik, getiriyoruz, Allah\'ın izniyle, burada biz uluslararası toplantılar yapacağız ve bu uluslararası toplantılarımızda adaya kapanacağız, 2 gün, 3 gün, 4 gün ve buradan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada var ama bizde yoktu. Şimdi biz bunun ilk adımını burada atıyoruz ve adı da Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Biz buyuz. Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset\"

Haliç\'te bir bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını belirten Erdoğan, \"Haliç Tersanesi\'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Hazırlıklar

tamam. Süratle inşallah yıkımı yapılacak ve Haliç Tersanesi devasa bir bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek ve bu Avrupa\'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi oluyor.\"dedi

\"BAY MUHARREM, SENİN HAVSALAN BÖYLE BİR HAVALİMANINI ALIR MI?\"

İstanbul\'da 30 yeşil alan ve 5 büyük millet bahçesini hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, \"Daha önce söyledim, Atatürk Havalimanı\'nın tamamını yeni havalimanın hizmete girmesiyle İstanbul için bir millet bahçesine dönüştürüyoruz. Böylece dünya şehri İstanbul\'da Amerika\'daki Central Park, Londra\'daki Hyde Park benzeri ve onlardan kat be kat fazla daha büyük bir millet

bahçesi.\" şeklinde konuştu. Animasyon görüntülerini katılımcılara izleten Erdoğan, \"Oylarınıza sunuyorum, nasıl?\" diye sordu. \"Evet\" cevabı alan Erdoğan, \"Kabul edilmiştir.\" dedi.

\"Havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak\" diyen Erdoğan, \"Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. \'Ne işimiz var havalimanıyla?\', \'Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?\' diyor. Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama\'yı Panama yapan Panama Kanalı\'dır. Süveyş Kanalı, Mısır\'ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz. Çıkıyor hala bakıyorsun ileri geri bol bol yalandan konuşuyor. Gerçekleri söyle. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız.\" şeklinde konuştu.