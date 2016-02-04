Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvador Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomi Bakanlığı'mız gelecek ay bir ziyaret süzenleyecek.

Ekvatorlu işadamlarını ülkemize davet ediyorum.

Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge meşakatli bir dönemden geçiyor.

Dünyada bu kadar mülteciyi ağırlayan bir ülke daha yoktur.

Suriye krizi yakın tarihin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insani krizi.

Cenevre görüşmeleri sürerken Halep'e yönelik saldırılar neticesinde binlerce sivil Türkiye'ye doğru harekete geçti.

Şuanda Cenevre anlaşması durdu. Cenevre'den ümidi olan var mı?