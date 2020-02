Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)

\'DEVLETİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA, ENDİŞE ETMESİNLER\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’ta, cuma namazı sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerdeki destekleri dolayısıyla Bayburtlulara teşekkür etti. Alandaki binaya, Erdoğan’ın fotoğrafı ile kentin seçimlerdeki oy oranlarının yer aldığı, \'Rekorlar şehri Bayburt, rekor bizim işimiz’ yazılı dev pankart asıldı.

‘Cumanız mübarek olsun’ diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayburt, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminden şahsıma verdiği yüzde 82 oranındaki destekle yine ilk sırada yer aldı. Bayburt bir başka, Bayburt bambaşka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgiyi için güven için verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sonuçları görür görmez teşekkür için buraya gelmeye karar vermiştim, nasip bugüneymiş. Sözlerimin hemen başında Ordu\'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabb\'im ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır; hiç endişe etmesinler” dedi.

Kurdaki hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Pazar günü Trabzon\'da programlarımız var. Bugün ise oradan Gümüşhane\'ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu\'nun resmi açılışını yapacağız. Bu yolun sizin için de hayırlı olmasını diliyorum. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli ve yerli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Onun için yerli paramız da inşallah bunlara cevabı verelim. Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri, dolarları, euroları varsa altınlarınızı gelin; yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı hep birlikte milletçe verelim” diye konuştu.

Milletin her zaman sandıkta iradesine sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Milletimiz bizden \'Rabia’mıza sahip çıkmamızı bekliyor. Bizler bu mücadelede bu uğurda gerekirse 7 düvele karşı meydan okumaktan asla çekilmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda dünyanın en eli kanlı teröristlerin tepesine binmekten çekinmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda içimizde sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını kapatmaktan çekemedik, çekinmeyiz. Çünkü biz sadece ve sadece Hakk\'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz size. Bizim sorumluluğumuz George\'a, Hans\'a değil; Ahmet\'e, Mehmet\'e, Ayşe ve Fatma’ya. Bizim size sorumluluğunuz var. Biz bu millete hizmetkar olmak için bu yola çıktık, efendi olmak için değil. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. 1 gün sıkıntımız olabilir, 2 gün sıkıntısı olabilir; bunların hepsi açılır, ülkemizde diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü tuzakla binbir türlü hile ve binbir türlü ittifaka yıktılar. Milletimiz büyük fedakarlıklarla yeniden hayat verdiği o cumhuriyet fidanını özellikle son dönemde yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Onlar darbelerle muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştı. Milletimiz her seferinde sandıkta yerinden iradesine sahip çıktı. Demokrasiye güç verdi, hayat verdi. Onlar koalisyonla hala ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek, gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz özgürlüğüne ve demokrasisine olduğun gibi ekonomisine de sahip çıktı. Alın teri ile emeğiyle Türkiye\'yi yeniden ayağa kaldırdı.”

Ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Tabi biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıktığı da olmadı değil. Bu tür arızi durumları da hal yoluna koyduk, koymaya da çalışacağız. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını gayet iyi biliyor. Onun için ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Türkiye olarak 24 Haziran’da gerçekten çok büyük sadece kendi tarihimizde değil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyanın pek çok yerinde krizler, çatışmalar, kavgalar, acılar pahasına neticelendirilebilecek bir yönetim değişikliğini tam bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdik. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi başarıyla tamamladık. Bu sürecin asıl mimarı hiç şüphesiz bizatihi milletimin ta kendisidir. Sadece bu başarı, Türkiye\'ye dünya demokrasileri içinde en üstlerde yer alma hakkı verir. Biz böylesine önemli bir süreci hukuka ve insan haklarına uygun şekilde nihayete erdirmekten dolayı takdir beklerken ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi demokrasinin değil; darbecilerin yanında yer alanlar, 24 Haziran\'dan sonra da milletin iradesine saygı duymak yerine bambaşka yolları saptılar. Bazı ülkeler, Türkiye\'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur.\"

Son dönemde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalındığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye\'nin ne makroekonomik verilerinde ne üretim gücünde ne istihdam düzeyinde ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde, suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Bizim hiçbir ülkeye yönelik özel bir husumetimiz yoktur. Tüm ülkelerle çıkarlarımız uyuştuğu noktalarda iş birliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda da meseleleri müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Ama konu Türkiye\'yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler verdirmeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar; bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan, uçaktan, kurşundan korkmayan bu millet, bu tarz tehditlerden mi korkacak?” dedi.

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarının olduğunu belirten Erdoğan, “Kardeşlerim, bize karşı uzatılan her dost eline açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle muamele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Bununla birlikte tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlerine bakıp, el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için hedeflerimize yürüdüğümüz yollarda dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur, yarın bir başka olur. Nitekim şimdiden İran\'dan Rusya\'ya, Çin\'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Asıl olan, bizim yüreğimizdeki imandır. Biz böyle bakıyoruz. Asıl olan, bizim gücünü imandan aldığımız o mücadele azmimizdir. Her zaman söylediğim gibi Türkiye\'ye güvenen, Türkiye\'ye yatırım yapan Türkiye ile birlikte yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Türkiye\'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaklardır” diye konuştu.

Gelinen süreçte millete de çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Anneler, bacılar, kardeşlerim; 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Darbecilerle teslim olmadığımız, çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap; daha çok çalışarak üretimi artırmak, ihracatı artırmak, istihdamı artırmak olacak. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanları üretim yolunda, ihracat yolunda, istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp, yolları, meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için sanayiden ticarete her alanda iş yerlerimizi, atölyelerimizi, fabrikalarımızı ve bürolarımızı dolduralım. Türkiye\'yi içine hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkarmanın yolu, kenara çekilmek değil; ileriye atılmaktır. Gelin, hep birlikte ileriye atılalım daha ileriye. Durmak yok, yola devam. Bu oyunu hep beraber bozalım. Gelin, bu duvarı hep birlikte yıkalım. Hiç kimse sanmasın ki bu tekerlek tümsekte kalacak.”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Başkan’ yazılı 69 numaralı Bayburtspor forması hediye edildi.

