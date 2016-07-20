Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminden sonra ilk kez Ankara'da

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ilk kez Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk kez Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ve Başbakan Binali Yıldırım'la Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

4 günden bu yana İstanbul'da bulunan Erdoğan, akşam saatlerinde gazetecilere izini kaybettirdi ve Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplanacak.