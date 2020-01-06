Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum

Yerli otomobil ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum," dedi. Erdoğan otomobilin fiyatı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, aracın halkın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'de canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın açıklama yaptığı konulardan biri de kısa süre önce tanıtılan yerli otomobil oldu. Yerli otomobilin tasarımı, üretimi ve fiyatı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, aracın halkın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacağını ileri sürdü. Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: