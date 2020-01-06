Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'de canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın açıklama yaptığı konulardan biri de kısa süre önce tanıtılan yerli otomobil oldu. Yerli otomobilin tasarımı, üretimi ve fiyatı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, aracın halkın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacağını ileri sürdü. Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:
“Arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman bana ayrı bir heyecan vermişti. ‘Beş babayiğit’ bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. Üç tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olacaklar. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde, Gemlik’te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobilimiz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.”
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