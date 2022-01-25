Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı <strong>Tayyip Erdoğan</strong>, Yeşilçam sanatçısı<strong> <span class="highlight">Fatma</span> <span class="highlight">Girik</span>'</strong>in vefatı dolayısıyla kardeşi <strong>Günay <span class="highlight">Girik</span></strong>'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.</p>\n<p>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, <span class="highlight">Fatma</span> <span class="highlight">Girik</span>'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fatma-girik-hayatini-kaybetti,1010134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/fatma-girik-oldugumde-oyle-buyuk-bir-toren-istemiyorum-gulriz-sururi-gibi-sessiz-sedasiz-cekip-gitmek-istiyorum,1010199" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fatma Girik'in 2019 röportajından: Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum</a></strong></p>\n</body>\n</html>