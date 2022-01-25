T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Girik, dün Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti

25 Ocak 2022 13:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeşilçam sanatçısı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

TIKLAYIN - Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, hayatını kaybetti

TIKLAYIN - Fatma Girik'in 2019 röportajından: Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum

erdoğanfatma girik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24