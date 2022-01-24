Fatma Girik'in 2019 röportajından: Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum

Yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik’in daha önce verdiği bir röportajda “Öldüğümde öyle büyük bir tören istemiyorum, Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” açıklaması gündeme geldi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e 2019 yılında konuşan Girik, “Bu hastalık sürecinden sonra bir vasiyet hazırladınız mı?” sorusuna, “Hazırladım ama bunu paylaşmak istemiyorum. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum.” yanıtını verdi.

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