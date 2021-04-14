Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103 emekli amiralle ilgili açıklama: Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz; asker askerdir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 103 emekli amiralin 'Montrö' bildirisine ilişkin gelen soruya "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kütüphane Söyleşileri' adlı etkinlikte genç katılımcıların sorularını yanıtlıyor ve sosyal medyadan paylaşıyor.

103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde alışkanlık haline bu işi getirmiş olanlar var. Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da 104 tane koordine olan, aynı düşünce kalıbı içerisinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberliği, huzuru noktasında bunu teminle sorumlu olan bir insan olarak tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç zaten tamamen yargıya ait olan bir süreçtir."