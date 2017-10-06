Cumhurbaşkanı Erdoğan: Caracas'ta cami yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cami yapılacağını, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da yardım sözü verdiğini söyledi.

Bugün Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Venezuela’nın Türkiye’nin önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta "Yunus Emre Kültür Merkezi" yapılması konusunda anlaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, Caracas’ta bir cami inşa edilmesi için talepte bulunmuştu. Gerekli şartlar oluştuğunda ülkemizin mimarisini sergileyecek bir cami inşa edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Maduro’nun cami yapımına yardım edeceğine dair söz verdiğini belirtti.

Maduro: Farklı bir dünyaya inanıyoruz

Erdoğan'ın ardından söz alan Venezuela lideri Nicolas Maduro, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandığı belirterek, “Diplomatik ilişkilerimizin 60’ncı yılını kutlayacağız. Son dönemde biraz geri kalmıştık” dedi.

“Biz farklı bir dünyaya inanıyoruz” diyen Maduro, “Çok kutuplu, çok merkezli ve herkesin yer bulabileceği dünyada; her dil, her din yer bulacak. Bazılarının ‘medeniyetler ittifakı’ dedikleri şey bizim için çok önemli. Bu çok kutuplu dünyaya katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Maduro’nun sözleri üzerine Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” dedi.