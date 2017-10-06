Venezuela lideri Maduro TBMM'de

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Görüşmede Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Maduro, TBMM’nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi zarar gören bölümünü ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kahraman ve Maduro, daha sonra TBMM Genel Kurul salonunu gezdi.

Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısı da düzenlenecek.