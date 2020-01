Maduro: Türkiye'ye geldik çünkü yeni bir güç doğuyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz" dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Maduro'ya Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törenle "Ankara Üniversitesi Dostluk Beratı" takdim edildi. Maduro, törende yaptığı konuşmada, beratı almaktan şeref duyduğunu belirterek, "Ekonomik ve ticari anlamda ilişkileri geliştirmek için önümüzde yapacak daha çok iş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Türk Kürsüsü açalım"

Maduro, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in Venezuela'daki bir üniversitede Türkiye Kürsüsü kurulması talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Venezuela'da bulunan her devlet üniversitesinde bir Türk Kürsüsü açalım. Bunun başlangıcını komutanımız Hugo Chavez tarafından kurulan ülkenin hemen her bölgesinde kampüsleri bulunan ve güçlü bir eğitim çatısı olan Venezuela Bolivar Üniversitesi'nde yapalım istiyorum" diye konuştu.

"Dünya birkaç ülkeden daha büyük"

"Dünya birkaç ülkeden çok daha büyük. Biz çok merkezli ve çok kutuplu bir dünyanın kurulacağından eminiz" diyen Maduro, bu model içinde insanların dinlerini, hayat tarzlarını özgür şekilde ifade edeceklerine inandıklarını söyledi. Bu düzende hiç kimsenin, hiçbir zaman birine kendi inancını, hayat tarzını zorla empoze edemeyeceğine vurgu yapan Maduro, şunları söyledi:

"Bu anlamda medeniyet yolunda büyük bir diyalog çağrısı yapıyoruz. Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Daha da yaklaşalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, saygı duyalım ve bu yeni dünya için temelleri atmaya başlayalım diye dostluk kollarımızı size uzatıyoruz."

Erdoğan, Maduro'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.