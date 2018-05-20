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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti 

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti

20 Mayıs 2018 14:46

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6\'ncı Genel Kurulu\'na katılmak üzere Bosna Hersek\'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı\'nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6\'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı\'nda Avrupa\'nın birçok bölgesinden gelen Türkler ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine verilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.

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