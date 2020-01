Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz (2)

NİYE ÜÇ MAYMUNU OYNADINIZ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etmesinin ardından partisinin Çorum İl Başkanlığı\'nın 6\'ncı Olağan Kongresi\'nde partililere seslendi. Devletin zalime karşı acımasız mazluma karşı merhametli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir. Düne kadar \'Sırtımızı YPG\'ye PYD\'ye dayadık\' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz. Sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız. Profesör olmak doçent olmak ya da sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler. Siz hala kalkacaksınız \'yok biz savaş istemiyoruz.Biz barış istiyoruz\'. Barış, kan ile tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi askerlerimizi şehit ederken üç maymunu oynadınız hainler? Niye üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybüke öğretmen bir bayan öğretmen, şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak bunu böyle biliniz\" dedi.

BİRAZ SABIRLI OLUN

Teröristlerin elinde olan bir kişinin eşiyle telefonda görüştüğünü ve sabırlı olmasını istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bakınız dün akşam bir kardeşimizin, teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana ne dedi biliyor musunuz? \'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit. Ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler.\' Bakın, eşi bana bunu söylüyor. Dedim ki, \'Bak, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun.\' Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken, be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadınız? Biz barış konusunda, bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikri soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör örgütüne yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir\" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU\'NU HEDEF ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

\"Şu anda ey Kemal efendi, şu obüsler var ya obüsler, fırtınalar var ya fırtınalar, onlar bu ülkede yapılıyor. Şu anda namlu derken, şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede yapılıyor? Sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya lazım olur bir gün. Artık İHA’sını SİHA’sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve işte şu anda, bak bölgede bütün o dağlarda SİHA’larla olsun F-16’larla olsun oraları bombalıyoruz.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Amasya\'ya geçmek için havayoluyla ilden ayrıldı.

