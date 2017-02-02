Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir günlük çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. Almanya Başbakanı Merkel'in uçağının, bugün saat 12.57'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Merkel'i kabul etti.

Merkel daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda bir araya gelecek. Öte yandan 2 gün önce tahliye olan HDP'li İdris Baluken'le görüşmek istediği ileri sürüldü.

Gündemde ne var?

Merkel’in Ankara ziyaretinde beş kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan 'FETÖ' mensuplarının iadesini, NATO’da üst düzey 150 üyeden 40’ının Almanya’ya bulunduğu iltica talebini gündeme getirecek. Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak. Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Ayrıca mülteciler konusunun da görüşmelerde ele alınacağı tahmin ediliyor. Alman hükümet sözcüsü Seibert, Merkel'ın Türkiye ziyaretinde temel hak ve özgürlükler konusundaki kaygıları da gündeme getireceğini belirtti. Diğer bir önemli konu da İncirlik'in durumu olacak. Türkiye, IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik Üssü'ne konuşlanmış olan Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntülere doğrudan erişim istiyor. Ama Almanya, görüntülerde IŞİD ile ilgili olan kısımları veriyor. Türkiye'nin ham halini istediği görüntülerde YPG'nin Suriye'deki hareketlerinin gözlemlenebildiği belirtildi.

Erdoğan: Eğer Batı birisine diktatör diyorsa benim indimde o iyidir!