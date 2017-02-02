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Politika

Eski AP Başkanı Schulz: Merkel Türkiye’deki ihlalleri dile getirmeli

Başbakan adayı Martin Schulz Merkel'e karşı yarışacak

02 Şubat 2017 15:23

Eski Avrupa Parlamento Başkanı ve Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, bugün Türkiye'te kritik bir görüşme gerçekleştirecek Başbakan Angela Merkel’den Türkiye’deki temasları sırasında hukuk devletinin temel ilkelerine uyulması çağrısında bulunmasını istedi.

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Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel’den Türkiye’deki temasları sırasında hukuk devletinin temel ilkelerine uyulması çağrısında bulunmasını istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde Merkel'in genel seçimlerdeki rakibi Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'dan bir açıklama geldi.

Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Schulz, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerinde perşembe günü yayımlanan mülakatında, "Almanya NATO'daki ortağına açıkça şunu söylemeli; Türkiye'de hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi, adil yargılanma, basın özgürlüğü ve temel hakların korunması konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti SPD'nin müstakbel genel başkanı Schulz, Merkel'in Türkiye ziyareti sırasında "iki mesaj vermesi” gerektiğini dile getirdi. Schulz, "Türkiye en çok mülteci kabul eden ülke. Ancak bu hukuk devleti ilkelerine ilişkin kaygı verici gelişmelerde haklı olduğunu göstermez” dedi.

Başbakan adayı Martin Schulz Merkel'e karşı yarışacak

Martin Schulz, fakat aynı zamandaTürkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğine işaret etti. "Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, ancak Türkiye değil” diyen Schulz, Türkiye'de liberal anayasayı savunan çok sayıda kişinin Almanya ve Avrupa Birliği'nden umutları olduğunu, onları zor durumda bırakmak istemediklerini dile getirdi.

Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin lideri Angela Merkel, bugün Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor.

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