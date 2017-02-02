Merkel Ankara'ya geliyor; işte gündemdeki konular

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin 'normalleşmesi' için Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Merkel’in Ankara ziyaretinde beş kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan 'FETÖ' mensuplarının iadesini, NATO’da üst düzey 150 üyeden 40’ının Almanya’ya bulunduğu iltica talebini gündeme getirecek. Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak. Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Ayrıca mülteciler konusunun da görüşmelerde ele alınacağı tahmin ediliyor. Alman hükümet sözcüsü Seibert, Merkel'ın Türkiye ziyaretinde temel hak ve özgürlükler konusundaki kaygıları da gündeme getireceğini belirtti.

Merkel'in ayrıca, yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra hafta başında tahliye edilen HDP’li İdris Baluken’le özellikle görüşmek istediği öğrenildi. Türkiye, IŞİD'le mücadele kapsamında İncirlik üssüne konuşlanmış olan Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntülere doğrudan erişim istiyor. Ama Almanya, görüntülerde IŞİD ile ilgili olan kısımları veriyor. Türkiye'nin ham halini istediği görüntülerde YPG'nin Suriye'deki hareketlerinin gözlemlenebildiği belirtildi.

Seibert, Türkiye’de bazı muhalif politikacılarla sivil toplum kuruluşlarının, 'Merkel’in ziyaretinin Anayasa referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim kampanyaları sırasında yardım edeceği‘ yönündeki suçlamaları ise geri çevirerek, 'anayasa referandumunun Türk seçmenleri ilgilendirdiğini, Merkel'in seyahatiyle bir ilgisi olmadığını' söyledi.

Almanya’dan bazı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları da Merkel’ın ziyaretinin zamanlamasını eleştirerek bu durumu Erdoğan’ın, 'onay' ve 'kabul görme' şeklinde değerlendireceğini savunmuştu. Muhalefetten politikacılar Merkel’den darbe girişimi sonrasındaki toplu gözaltı ve tutuklamalarla gazetecilere uygulanan baskıyı eleştirmesini ve muhalefetle görüşmesini talep etmişlerdi.

TBMM’ye gidecek

Şansöyle Merkel’in Ankara ziyaretinde dört önemli durağı olacak. Merkel, TBMM’yi ziyaret edecek. Sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Merkel’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geleceği belirtildi. Merkel’in bu ziyareti ve vereceği mesajların ardından ikili ilişkilerdeki tansiyonlu geçmişe sünger çekilmesi amaçlanıyor.

Merkel’in ziyaretini takiben, 3 Şubat’ta Almanya İçişleri Müsteşarı Türkiye'yi ziyaret ederek İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nda temaslarda bulunacak. Bu ziyaretin hemen ardından da 5-7 Şubat’ta Alman Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Ankara’ya gelecek.

Gündemde 5 kritik konu

Merkel’in Ankara ziyaretinde dört kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan FETÖ mensuplarının iadesi konusunu gündeme getirecek. NATO’da üst düzey 150 FETÖ mensubundan 40’ının Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu, FETÖ’den haklarında yakalama kararı olan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak.

Dosyaların akıbeti?

Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Türkiye’nin gündeme getireceği en önemli konulardan bir diğeri de, PKK dosyası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya’nın PKK, DHKP-C, FETÖ gibi örgütlerinin mensuplarına yıllardır kol kanat gerdiğini" söylemiş, “Siz teröre çanak tutuyorsunuz. Bu terör belası bumerang gibi gelip sizi de vuracaktır” diyerek Almanya’yı sert dille eleştirmişti. Ankara, Merkel’e Almanya’daki PKK’lılarla ilgili 4 bin 500 dosyanın akıbetini soracak. Türkiye’deki anayasa referandumu ve Almanya’da yapılacak seçimler de gündemin önemli maddelerinden olacak.